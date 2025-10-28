Убытки на 200 000 долларов: российская атака уничтожила склад известного производителя соусов

Украинский производитель соусов "Вогняр" понес значительные потери в результате российского ракетного удара по Киеву.

Склад "Огнярь" полностью уничтожен

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, передает 24 Канал. По словам представителей бренда, вражеская ракета полностью уничтожила один из их складов, расположенный в Деснянском районе столицы.

Испугались ли мы? Да! Потому что там могли быть люди – и слава всем богам, на момент удара никого не было,

- отметили в компании.

Сумма убытков

Владелец торговой марки "Вогняр", который сейчас служит в Силах обороны Украины, сообщил, что предварительно убытки оцениваются минимум в 200 000 долларов.

Соусы, которые хранились на складе почти не уцелели, но не всех линеек / Фото с фейсбука компании

Несмотря на разрушения, предприятие продолжает работу. Команда перестраивает логистические цепочки и использует другие склады для обеспечения поставок в торговые сети. Заказы через интернет-магазин выполняются в штатном режиме.

Украинский бизнес под прицелом врага