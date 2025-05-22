OnlyFans ищет нового владельца: вероятная сделка на 8 миллиардов долларов

Онлайн-платформа OnlyFans, которая стала глобально известной благодаря возможности публиковать платный контент для взрослых, может сменить владельца. Компания Fenix International, которая владеет сервисом, ведет переговоры о продаже инвестиционной группе во главе с американской Forest Road Company

Что известно о возможной сделке

Предварительная оценка сделки – около 8 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает 24 Канал. При этом имена других инвесторов пока не разглашаются.

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Финансовые показатели OnlyFans впечатляют: за год, завершившийся в ноябре 2023-го, компания получила 6,6 миллиардов долларов дохода – в 2020 году эта сумма составляла лишь 375 миллионов долларов. Такая стремительная динамика роста и привлекла внимание потенциальных покупателей.

По словам собеседников, переговоры продолжаются как минимум с марта, и соглашение могут заключить уже в ближайшие недели, хотя окончательное решение еще не принято. Среди альтернативных вариантов рассматривается также выход на IPO.

Что известно о владельцах OnlyFans

Единственным владельцем Fenix International является Леонид Радвинский – предприниматель украинского происхождения, который приобрел OnlyFans в 2018 году. За последние 3 года он получил не менее 1 миллиарда долларов дивидендов, согласно данным из Великобритании.

Справочно. Возглавляемая Forest Road Company инвестирует в медиа, цифровые активы и возобновляемую энергетику. В портфеле компании – участие в гонках Formula E и приобретение инвестбанка ACF.