OpenAI может привлечь новые инвестиции в 100 миллиардов долларов

Обучение и использование искусственного интеллекта нуждается в немало средств. OpenAI ищет дополнительные инвестиции, чтобы сохранить свои лидирующие позиции на рынке.

Безумные инвестиции для OpenAI

Компания OpenAI, разработавшая известный всем ChatGPT, проводит переговоры по новому раунду финансирования. Цель компании – привлечь не менее 100 миллиардов долларов.

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Источники внутри OpenAI рассказывают, что пока точных сроков, оценок и условий проведения раунда нет. Переговоры продолжаются, потому ситуация может измениться в любой момент.

Также известно, что OpenAI хочет построить новое предприятие по производству чипов. В этом проекте планируется соучастие компании G42 с Абу-Даби, предварительные переговоры уже продолжаются.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Аналитики пока не берутся утверждать, связано ли привлечение новых инвестиций со строительством нового завода. От G42 в OpenAI надеются получить 8 – 10 миллиардов долларов.

OpenAI планирует завершить отдельное тендерное предложение под руководством Thrive Capital в начале января, что позволит сотрудникам компании продать акции по цене 86 миллиардов долларов,

– сообщают источники.

Также известно, что ранее компания Microsoft заявила о планах инвестировать в OpenAI 10 млрд долларов.