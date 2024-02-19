Вставил свои 5 копеек – Орбан призвал закрыть рынок ЕС для агропродукции из Украины

Пока ситуация на польско-украинской границе зашла в тупик, свое слово решил взять венгерский премьер Виктор Орбан. Как и ожидалось, интересных решений от него слышать не приходится.

Орбан снова оскандалился

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил подлить масла в огонь относительно ситуации на границе Украины и Польши. Впрочем, никаких целесообразных идей от него слышать не приходится – только популистские заявления.

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На этот раз он выступил за полное закрытие европейского рынка для украинской агропродукции. Его уже также начала цитировать правящая партия Венгрии "Фидес".

Проблема европейских фермеров заключается в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все более и более дорогим,

– заявил Орбан.

Он призывает изменить правила, потому что "украинская продукция им не соответствует", поэтому не может быть допущена на европейский рынок. Правда, о 12 миллионах тонн российского зерна, которое только в прошлом году ввезли в Польшу в противовес 4 миллионам из Украины, венгерский "почему-то" скромно промолчал.

Он также бросил камень в направлении Брюсселя, мол, европолитикам придется прислушиваться к фермерам.

Новые требования ЕС возмутили европейских фермеров

Не только польские и румынские фермеры возмущены новым экологическим законом ЕС, который делает производство агропродукции существенно дороже. Ранее протесты состоялись в большом количестве европейских стран.

Однако претензии к Украине имеют только польские и венгерские фермеры, для которых украинская агропродукция стала угрозой. В Еврокомиссии убеждают, что ситуация на европейских рынках останется стабильной, однако протестующих это мало волнует.