Правительство хочет изменить правила отчетности для бизнеса. Таким образом украинская система будет приближаться к стандартам ЕС.

Какой законопроект хочет ввести правительство?

Кабмин предлагает изменить закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", сообщает 24 Канал со ссылкой на проект № 13598.

Какие изменения будут приняты, благодаря этому законопроекту:

крупные и часть малых и средних предприятий будут обязаны отчитываться об экологических, социальных и управленческих аспектах своей деятельности;

эта отчетность должна стать частью управленческого отчета;

Также благодаря этому законопроекту обновятся финансовые критерии для определения категорий предприятий:

микропредприятиями будут считаться те, что – имеют активы до 450 тысяч евро и чистый оборот до 900 тысяч евро;

малыми предприятиями – до 5 миллионов евро активов, 10 миллионов евро – оборот;

средними – активы до 25 миллионов евро, оборот – до 50 миллионов евро.

Обратите внимание! Все, что выше указанного значения, это крупное предприятие.

Какие еще изменения почувствует бизнес из-за этого законопроекта:

закрепляется обязанность подачи отчетов в электронном формате;

внедрятся положения об использовании международных стандартов отчетности (IFRS);

вступят в силу положения об упрощении отчетности для части предприятий.

Когда эти изменения вступят в силу?

Этот закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. Однако подготовка регуляторов будет происходить в течение следующих 6 месяцев. То есть в этот период они осуществят адаптацию их нормативно-правовых актов.

Первыми отчитываться начнут компании, где работает более 500 человек. Это произойдет в 2027 году.

В дальнейшем отчеты должны подать: