Уряд хоче змінити правила звітності для бізнесу. Таким чином українська система буде наближатись до стандартів ЄС.

Який законопроєкт хоче ввести уряд?

Кабмін пропонує змінити закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт № 13598.

Які зміни будуть прийняті, завдяки цьому законопроєкту:

великі та частина малих і середніх підприємств будуть зобов'язані звітувати про екологічні, соціальні та управлінські аспекти своєї діяльності;

ця звітність має стати частиною управлінського звіту;

Також завдяки цьому законопроєкту оновляться фінансові критерії для визначення категорій підприємств:

мікропідприємствами вважатимуться ті, що – мають активи до 450 тисяч євро та чистий оборот до 900 тисяч євро;

малими підприємствами – до 5 мільйонів євро активів, 10 мільйонів євро – оборот;

середніми – активи до 25 мільйонів євро, оборот – до 50 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Все, що вище вказаного значення, це велике підприємство.

Які ще зміни відчує бізнес через цей законопроєкт:

закріплюється обов'язок подачі звітів в електроному форматі;

впровадяться положення про використання міжнародних стандартів звітності (IFRS);

наберуть чинності положення щодо спрощення звітності для частини підприємств.

Коли ці зміни наберуть чинності?

Цей закон має набрати чинності з 1 січня 2026 року. Проте, підготовка регуляторів буде відбуватися потягом наступних 6 місяців. Тобто у цей період вони здійснюватимуть адаптацію їхні нормативно-правових актів.

Першими звітувати почнуть компанії, де працює понад 500 людей. Це станеться у 2027 році.

Надалі звіти мають подати: