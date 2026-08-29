Налог на посылки до 150 евро: как отмена льготы ударит по теневым схемам

В настоящее время посылки из зарубежных маркетплейсов стоимостью до 150 евро в Украине не облагаются налогом благодаря льготе. Эту щель могут использовать для теневого импорта.

Каким налогом планируют обложить международные посылки

В Украине готовятся отменить льготу, освобождающую от налога на добавленную стоимость международные посылки стоимостью менее 150 евро. Вместо этого планируется ввести налогообложение посылок НДС по ставке 20%.

Как рассказал в интервью 24 Каналу министр финансов Украины Сергей Марченко, это делается с целью выравнивания условий конкуренции между украинскими и иностранными производителями, а также для борьбы с финансовыми схемами при импорте.

Министр отмечает, что в настоящее время за счет льготы в Украину поступают большие объемы товаров, которые конкурируют с продукцией украинского бизнеса, но пользуются налоговой преференцией.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Сейчас Украина ставит иностранных производителей в более выгодное положение, чем наш собственный бизнес. Эту ситуацию нужно исправить. Украинский предприниматель всегда платил 20% НДС. Иностранные онлайн-продавцы и импортеры – нет. Отмена льготы устраняет дискриминационные условия для национального производителя и впервые за долгие годы создает условия для честной конкуренции.

В настоящее время власти готовят решение об отмене льготы. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу в 2027 году. На днях Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в третий раз рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №15112-д с поправками.

Как это повлияет на теневую экономику

По словам министра Марченко, существование необлагаемого порога стимулирует использование международных посылок для минимизации налоговых платежей. Большие партии товаров могут импортироваться с применением схем дробления отправлений.

Поэтому отмена льготы является частью усилий Украины по детенизации экономики, что лежит в основе программ сотрудничества с Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Чиновник отмечает, что запрос о налогообложении дешевого импорта поступает от десятков бизнес-объединений и отдельных компаний. Ожидается, что реформа обеспечит около 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет ежегодно.

Напомним, теневая экономика приводит к потерям для государственного бюджета Украины. Например, десять крупнейших незаконных бизнес-схем могут обходиться бюджету в 500 – 600 миллиардов гривен в год.