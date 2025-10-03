Ryanair готовится к коллапсу: может отменить до 600 рейсов ежедневно
- Ryanair может отменить до 600 рейсов ежедневно с 7 по 9 октября из-за забастовки французских авиадиспетчеров, требующих индексации зарплат и улучшения условий труда.
- Забастовка повлияет не только на рейсы из и во Францию, но и на самолеты, пролетающие через французское воздушное пространство, нарушая маршруты по всей Европе.
Лоукостер Ryanair заявил, что за неделю с 7 по 9 октября может быть отменено до 600 рейсов ежедневно. Причина – забастовка французских авиадиспетчеров из-за споров с оплатой труда и условиями работы.
Ryanair готовится к коллапсу?
По словам представительницы компании, всего за этот период общее количество отмененных рейсов может достичь 1 800, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Неприятно, но не критично: в Ryanair отреагировали на дроны над аэропортами
Уже в четверг Ryanair пришлось отменить примерно 30 рейсов из-за общенациональной забастовки во Франции.
Что известно о забастовке?
Профсоюз авиадиспетчеров SNCTA объявил о забастовке, требуя индексации зарплат в соответствии с инфляцией и улучшения условий труда.
Заметьте. Забастовка будет затрагивать не только рейсы, вылетающих из Франции или прилетают туда, но и "overflights" – самолеты, пролетающие через французское воздушное пространство. Это означает, что нарушения могут повлиять на маршруты по всей Европе.
В компании Air France-KLM отметили, что пока рано говорить о масштабных сбоях, и обещают обновления ближе к дате забастовки.
Больше о Ryanair
- Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири после недавних атак призвал уничтожать дроны, мешающие работе аэропортов в Европе.
- Хотя ранее О'Лири говорил, что перебои из-за дронов не являются критической угрозой для финансового благополучия авиакомпаний.
- Ryanair перенес дату перехода на цифровые посадочные талоны с 3 ноября 2025 года на 12 ноября 2025 года.