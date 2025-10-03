Укр Рус
3 октября, 11:45
2

Ryanair готовится к коллапсу: может отменить до 600 рейсов ежедневно

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Ryanair может отменить до 600 рейсов ежедневно с 7 по 9 октября из-за забастовки французских авиадиспетчеров, требующих индексации зарплат и улучшения условий труда.
  • Забастовка повлияет не только на рейсы из и во Францию, но и на самолеты, пролетающие через французское воздушное пространство, нарушая маршруты по всей Европе.

Лоукостер Ryanair заявил, что за неделю с 7 по 9 октября может быть отменено до 600 рейсов ежедневно. Причина – забастовка французских авиадиспетчеров из-за споров с оплатой труда и условиями работы.

Ryanair готовится к коллапсу?

По словам представительницы компании, всего за этот период общее количество отмененных рейсов может достичь 1 800, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Уже в четверг Ryanair пришлось отменить примерно 30 рейсов из-за общенациональной забастовки во Франции.  

Что известно о забастовке?

Профсоюз авиадиспетчеров SNCTA объявил о забастовке, требуя индексации зарплат в соответствии с инфляцией и улучшения условий труда.

Заметьте. Забастовка будет затрагивать не только рейсы, вылетающих из Франции или прилетают туда, но и "overflights" – самолеты, пролетающие через французское воздушное пространство. Это означает, что нарушения могут повлиять на маршруты по всей Европе.  

В компании Air France-KLM отметили, что пока рано говорить о масштабных сбоях, и обещают обновления ближе к дате забастовки.

