Как отреагировали на инциденты в Ryanair?
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в четверг, 25 сентября, комментируя инциденты с беспилотниками в Дании, заметил, что это не критично, сообщает Reuters, передает 24 Канал.
Это нарушает нашу работу. Мы достаточно быстро восстанавливаемся. Вы знаете, авиакомпании привыкли с этим справляться... Это неприятное явление, но нельзя рисковать безопасностью,
– сказал О'Лири.
Дания объявляла об атаке?
Ранее в тот же день власти Дании объявили о гибридной атаке, которая стала причиной временного закрытия двух аэропортов из-за появления неизвестных дронов.
В частности, 25 сентября полеты были приостановлены в аэропорту Ольборга на севере страны после зафиксированной активности беспилотников, в частности возле военных объектов.
Это уже второй инцидент за последнюю неделю: 22 сентября таинственные дроны временно парализовали работу аэропортов Копенгагена (Дания) и Осло (Норвегия).
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эти инциденты "серьезной атакой на критическую инфраструктуру", намекая на возможную причастность России.
В то же время правительство страны до сих пор не решило, обращаться ли к НАТО с запросом на проведение консультаций по статье 4 Североатлантического договора - впервые в истории Дании.