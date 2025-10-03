Лоукостер Ryanair заявив, що за тиждень із 7 по 9 жовтня може бути скасовано до 600 рейсів щодня. Причина – страйк французьких авіадиспетчерів через суперечки з оплатою праці та умовами роботи.

Ryanair готується до колапсу?

За словами представниці компанії, усього за цей період загальна кількість скасованих рейсів може сягнути 1 800, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Уже в четвер Ryanair довелося скасувати приблизно 30 рейсів через загальнонаціональний страйк у Франції.

Що відомо про страйк?

Профспілка авіадиспетчерів SNCTA оголосила про страйк, вимагаючи індексації зарплат відповідно до інфляції та покращення умов праці.

Зауважте. Страйк зачіпатиме не лише рейси, що вилітають із Франції чи прилітають туди, а й "overflights" – літаки, що пролітають через французький повітряний простір. Це означає, що порушення можуть вплинути на маршрути по всій Європі.

У компанії Air France-KLM зазначили, що наразі зарано говорити про масштабні збої, і обіцяють оновлення ближче до дати страйку.

