Украинский бизнес ухудшил ожидания: в какой сфере больше всего скептиков

Ожидания украинского бизнеса относительно деловой активности продолжают падать. Развитие экономики сдерживают многие весомые факторы.

Ожидания украинского бизнеса ухудшились

Как показал очередной опрос НБУ, украинские предприниматели снова ухудшили свои ожидания относительно динамики деловой активности. Показатель упал с 45,7 до 41.

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Как сообщает регулятор, больше всего на общее настроение повлияли рост интенсивности боевых действий и неопределенность относительно финансовой поддержки от партнеров Украины.

Кроме того, значительную роль также следующие факторы:

блокирование западных границ;

увеличение расходов на киберзащиту;

нехватка квалифицированных кадров;

сезонное ослабление экономической активности.

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Наиболее пессимистичный прогноз предоставили строительные предприятия. В этой сфере ухудшение ожиданий относительно будущего наблюдается уже четвертый месяц подряд. Промышленные предприятия также стали пессимистичнее смотреть в будущее из-за роста логистических и производственных затрат.

Все участники опроса прогнозировали подорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий по ускорению темпов роста закупочных цен,

– сообщили в Нацбанке.

В сфере торговли и предоставления услуг также ощутимое падение ожиданий относительно будущего. Потребительский спрос демонстрирует сезонное падение, а расходы на производство товаров или обслуживание также выросли.

Ранее сообщалось, что бизнес и физические лица активнее инвестируют в землю, в результате чего цена паев существенно возросла.