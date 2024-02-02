Ожидания украинского бизнеса ухудшились

Как показал очередной опрос НБУ, украинские предприниматели снова ухудшили свои ожидания относительно динамики деловой активности. Показатель упал с 45,7 до 41.

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Как сообщает регулятор, больше всего на общее настроение повлияли рост интенсивности боевых действий и неопределенность относительно финансовой поддержки от партнеров Украины.

Кроме того, значительную роль также следующие факторы:

  • блокирование западных границ;
  • увеличение расходов на киберзащиту;
  • нехватка квалифицированных кадров;
  • сезонное ослабление экономической активности.

Наиболее пессимистичный прогноз предоставили строительные предприятия. В этой сфере ухудшение ожиданий относительно будущего наблюдается уже четвертый месяц подряд. Промышленные предприятия также стали пессимистичнее смотреть в будущее из-за роста логистических и производственных затрат.

Все участники опроса прогнозировали подорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий по ускорению темпов роста закупочных цен,
– сообщили в Нацбанке.

В сфере торговли и предоставления услуг также ощутимое падение ожиданий относительно будущего. Потребительский спрос демонстрирует сезонное падение, а расходы на производство товаров или обслуживание также выросли.

Ранее сообщалось, что бизнес и физические лица активнее инвестируют в землю, в результате чего цена паев существенно возросла.