Ожидания украинского бизнеса ухудшились
Как показал очередной опрос НБУ, украинские предприниматели снова ухудшили свои ожидания относительно динамики деловой активности. Показатель упал с 45,7 до 41.
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Как сообщает регулятор, больше всего на общее настроение повлияли рост интенсивности боевых действий и неопределенность относительно финансовой поддержки от партнеров Украины.
Кроме того, значительную роль также следующие факторы:
- блокирование западных границ;
- увеличение расходов на киберзащиту;
- нехватка квалифицированных кадров;
- сезонное ослабление экономической активности.
Наиболее пессимистичный прогноз предоставили строительные предприятия. В этой сфере ухудшение ожиданий относительно будущего наблюдается уже четвертый месяц подряд. Промышленные предприятия также стали пессимистичнее смотреть в будущее из-за роста логистических и производственных затрат.
Все участники опроса прогнозировали подорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий по ускорению темпов роста закупочных цен,
– сообщили в Нацбанке.
В сфере торговли и предоставления услуг также ощутимое падение ожиданий относительно будущего. Потребительский спрос демонстрирует сезонное падение, а расходы на производство товаров или обслуживание также выросли.
Ранее сообщалось, что бизнес и физические лица активнее инвестируют в землю, в результате чего цена паев существенно возросла.