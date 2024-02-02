Очікування українського бізнесу погіршилися

Як показало чергове опитування НБУ, українські підприємці знову погіршили свої очікування щодо динаміки ділової активності. Показник впав з 45,7 до 41.

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Як повідомляє регулятор, найбільше на загальний настрій вплинули зростання інтенсивності бойових дій та невизначеність щодо фінансової підтримки від партнерів України.

Окрім того, значну роль також наступні фактори:

блокування західних кордонів;

збільшення витрат на кіберзахист;

брак кваліфікованих кадрів;

сезонне послаблення економічної активності.

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Найбільш песимістичний прогноз надали будівельні підприємства. У цій сфері погіршення очікувань щодо майбутнього спостерігається вже четвертий місяць поспіль. Промислові підприємства також стали песимістичніше дивитися у майбутнє через зростання логістичних та виробничих витрат.

Усі учасники опитування прогнозували здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань щодо прискорення темпів зростання закупівельних цін,

– повідомили у Нацбанку.

У сфері торгівлі та надання послуг також відчутне падіння очікувань щодо майбутнього. Споживацький попит демонструє сезонне падіння, а витрати на виробництво товарів чи обслуговування також зросли.

Раніше повідомлялося, що бізнес та фізичні особи активніше інвестують у землю, внаслідок чого ціна паїв суттєво зросла.