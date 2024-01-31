Нове зростання цін на ринку землі
З 1 січня 2024 року юридичні особи мають право на купівлю землі. Щоправда, наразі діє обмеження – до 10 гектарів в одні руки.
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Також зросли ліміти і для фізичних осіб – з 10 до 100 гектарів. Це означає, що купівля землі набиратиме обертів, і ціни зреагують відповідним чином.
Завдяки відкриттю ринку землі для юридичних осіб з 1 січня цього року, у майбутньому очікується зростання вартості землі приблизно на 40%, а отже і капіталізація ринку земель збільшиться до майже 50 мільярдів доларів,
– кажуть аналітики KSE.
За роки з моменту запровадження ринку землі ціна паїв зросла лише на 10%. Це пояснюють повномасштабною війною, адже багато земель перебувають у тимчасовій окупації.
Згідно з даними Держгеокадастру, з моменту відкриття ринку землі було проведено майже 196 тисяч угод. Їх загальна площа перевищує 432 тисячі гектарів. Найбільше зростання цін спостерігався в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях.