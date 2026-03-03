Рейтинг стал "мусорным": известный кинопроизводитель загнал себя в огромные долги

Fitch понизило рейтинги Paramount до BB-plus. Все из-за покупки более крупного конкурента Warner Bros, которая обременила киногиганта значительным долгом.

Какой долг образовался у Paramount?

Paramount сейчас ожидает деталей условий сделки, финансирования и прилагает усилия по сокращению задолженности, пишет Bloomberg.

Корпоративные и долгосрочные рейтинги заемщиков Paramount Skydance Corp. снижены до "мусорного" уровня после сделки медиакомпании о покупке большего конкурента Warner Bros. Из-за этой сделки Paramount получил 79 миллиардов долларов долгов.

Снижение рейтинга отражает конкурентное давление в медиасекторе и давление на свободный денежный поток из-за расходов на трансформацию,

– заявили в Fitch.

Что известно о покупке Paramount Warner Bros?

Paramount договорилась о покупке Warner Bros за 110 миллиардов долларов обойдя Netflix после многомесячной борьбы, пишет Reuters.

Главный директор по доходам и стратегии компании Брюс Кэмпбелл заявил, что Netflix имел право удвоить предложение конкурента, но решил этого не делать.

Netflix имел законное право удвоить предложение Paramount. Как вы все знаете, они в конце концов решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с Paramount сегодня утром,

– отметил Кэмпбелл.

Соглашение считается одной из самых масштабных трансформаций в медиаиндустрии Голливуда за последние годы. Объединение создаст одну из крупнейших киностудий мира и предоставит Paramount доступ к знаковым франшизам Warner Bros, в частности "Гарри Поттер" и "Матрица".

Что известно о продаже Warner Bros?