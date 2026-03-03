Рейтинг стал "мусорным": известный кинопроизводитель загнал себя в огромные долги
- Fitch понизило рейтинги Paramount до BB-plus из-за покупки Warner Bros, что увеличило долг компании.
- Paramount приобрела Warner Bros за 110 миллиардов долларов, обойдя Netflix, что создаст одну из крупнейших киностудий в мире.
Fitch понизило рейтинги Paramount до BB-plus. Все из-за покупки более крупного конкурента Warner Bros, которая обременила киногиганта значительным долгом.
Какой долг образовался у Paramount?
Paramount сейчас ожидает деталей условий сделки, финансирования и прилагает усилия по сокращению задолженности, пишет Bloomberg.
Корпоративные и долгосрочные рейтинги заемщиков Paramount Skydance Corp. снижены до "мусорного" уровня после сделки медиакомпании о покупке большего конкурента Warner Bros. Из-за этой сделки Paramount получил 79 миллиардов долларов долгов.
Снижение рейтинга отражает конкурентное давление в медиасекторе и давление на свободный денежный поток из-за расходов на трансформацию,
– заявили в Fitch.
Что известно о покупке Paramount Warner Bros?
Paramount договорилась о покупке Warner Bros за 110 миллиардов долларов обойдя Netflix после многомесячной борьбы, пишет Reuters.
Главный директор по доходам и стратегии компании Брюс Кэмпбелл заявил, что Netflix имел право удвоить предложение конкурента, но решил этого не делать.
Netflix имел законное право удвоить предложение Paramount. Как вы все знаете, они в конце концов решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с Paramount сегодня утром,
– отметил Кэмпбелл.
Соглашение считается одной из самых масштабных трансформаций в медиаиндустрии Голливуда за последние годы. Объединение создаст одну из крупнейших киностудий мира и предоставит Paramount доступ к знаковым франшизам Warner Bros, в частности "Гарри Поттер" и "Матрица".
Что известно о продаже Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.
5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.