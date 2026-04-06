Paramount ищет 24 миллиарда на сделку с Warner Bros: помогут фонды Персидского залива
- Paramount планирует получить почти 24 миллиарда долларов от трех суверенных фондов с Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, для сделки с Warner Bros. Discovery.
- Основным инвестором может стать Public Investment Fund с вложением около 10 миллиардов долларов, а другие потенциальные участники включают Qatar Investment Authority и L'imad Holding.
Компания Paramount активно ищет деньги, чтобы завершить масштабную сделку с Warner Bros. Discovery – и, похоже, делает ставку на инвесторов с Ближнего Востока. Речь идет о почти 24 миллиардах долларов, которые могут предоставить три суверенных фонда, в том числе из Саудовской Аравии.
Какие фонды Персидского залива дадут деньги Paramount?
Арабские фонды помогут закрыть одну из крупнейших сделок в медиаиндустрии последних лет, пишет Reuters.
Смотрите также Warner Bros работает над фильмом "Игра престолов"
Еще в феврале Paramount объявила, что согласилась приобрести долю своего конкурента в рамках сделки, общая оценка которой достигает 110 миллиардов долларов. Сам пакет акций оценивается примерно в 81 миллиард. Завершить процесс планируют в третьем квартале.
Если все пойдет по плану, объединенная компания сможет собрать под одной крышей такие мощные бренды, как CNN и CBS. Это позволит серьезнее бороться за зрителя, которого все активнее переманивают стриминговые сервисы.
- Основным донором может выступить Public Investment Fund – по данным источников, фонд готов вложить около 10 миллиардов долларов.
- Также среди потенциальных участников называют Qatar Investment Authority и L'imad Holding.
Ожидается, что инвесторы из стран Персидского залива не получат права голоса в новой объединенной компании, а их участие не потребует дополнительного пересмотра со стороны американских регуляторов, поскольку доля каждого фонда будет значительно меньше 25%.
Что известно о соглашении между Paramount и Warner Bros
По данным Reuters, соглашение стало финальной точкой в борьбе за активы Warner Bros. Главный директор по доходам и стратегии компании Брюс Кэмпбелл заявил, что Netflix имел право удвоить предложение конкурента, но решил этого не делать.
Netflix имел законное право удвоить предложение Paramount. Как вы все знаете, они в конце концов решили этого не делать. Это привело к подписанию соглашения с Paramount сегодня утром,
– отметил Кэмпбелл.
Общая сумма сделки составляет 110 миллиардов долларов США. В то же время Paramount и Warner Bros официально не прокомментировали подписание договора в ответ на запросы журналистов.
Сделка считается одной из самых масштабных трансформаций в медиаиндустрии Голливуда за последние годы. Объединение создаст одну из крупнейших киностудий мира и предоставит Paramount доступ к знаковым франшизам Warner Bros, в частности "Фантастические твари" и "Матрица".
Отдельное внимание эксперты уделяют стриминговому направлению. Ожидается возможное объединение сервисов HBO Max и Paramount+, что может усилить позиции компании на рынке и составить серьезную конкуренцию Netflix.
Что известно о продаже Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.
5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.