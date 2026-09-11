Пенсия ФЛП может неприятно удивить: от чего на самом деле зависит размер выплат

Предприниматели привыкли самостоятельно заботиться о налогах, взносах и финансовой стабильности своего бизнеса. Но есть еще один вопрос, о котором ФЛП часто задумываются уже ближе к пенсионному возрасту – будущие пенсионные выплаты.

Что нужно знать о пенсии ФЛП

Для физических лиц-предпринимателей действуют те же основные правила, что и для наемных работников: размер пенсии зависит от страхового стажа и от того, с какой суммы уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ), сообщили в ПФУ.

Есть несколько ключевых моментов, которые напрямую влияют на будущую пенсию:

Пенсионный возраст. Как правило, право на пенсию по возрасту возникает с 60 лет, однако для этого также необходимо иметь требуемый страховой стаж.

право на пенсию по возрасту возникает с 60 лет, однако для этого также необходимо иметь требуемый страховой стаж. Страховой стаж. В него засчитываются периоды, за которые уплачивался ЕСВ. Для ФЛП месяц работы учитывается при условии уплаты взноса не менее чем в минимальном размере.

него засчитываются периоды, за которые уплачивался ЕСВ. Для ФЛП месяц работы учитывается при условии уплаты взноса не менее чем в минимальном размере. Сумма взносов. Важно не только иметь стаж, но и понимать, с какой базы уплачивается ЕСВ. Чем выше база, с которой уплачиваются взносы, тем выше может быть индивидуальный коэффициент заработка и, соответственно, будущая пенсия.

Отдельно стоит учитывать старые периоды работы. В частности, стаж за период до 2004 года может потребовать документального подтверждения.

От чего зависит размер пенсии

Размер пенсионной выплаты рассчитывается по формуле, которая учитывает среднюю зарплату в Украине, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа.

В упрощенном виде это можно представить так: пенсия = средняя зарплата по стране × индивидуальный коэффициент заработка × коэффициент страхового стажа. Каждый из этих показателей имеет свое значение:

Средняя зарплата по стране используется в качестве одной из базовых величин при расчете. Индивидуальный коэффициент заработной платы показывает соотношение дохода, с которого уплачивались взносы, к средней заработной плате. Коэффициент страхового стажа зависит от количества лет, в течение которых человек уплачивал взносы.

То есть для ФЛП важно не только не терять месяцы страхового стажа, но и обращать внимание на сумму взносов.

Почему минимальный ЕСВ может стать проблемой

На практике многие предприниматели уплачивают ЕСВ с минимальной базы. Это позволяет выполнять требования по взносам, однако в то же время означает, что будущая пенсия будет формироваться на основе невысокого уровня дохода, который учитывается при расчете.

Поэтому даже длительный страховой стаж сам по себе не гарантирует высокую пенсию. Если в течение многих лет взносы уплачивались только с минимальной базы, это может существенно ограничить размер будущих выплат.

Другими словами, для ФЛП важно различать два понятия: количество лет стажа и размер дохода, с которого уплачивались взносы. Оба показателя влияют на будущую пенсию.

Когда ФЛП может не уплачивать ЕСВ

По данным ГПСУ, правила уплаты ЕСВ для ФЛП предусматривают несколько исключений. Не уплачивать единый взнос могут предприниматели:

зарегистрированные на временно оккупированных территориях;

наемные работники, если за них платит работодатель;

пенсионеры;

люди с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь;

мобилизованные (в течение всего срока службы);

на общей системе, если не получают дохода.

Льгота также предоставляется ФЛП независимо от системы налогообложения, получающим пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года.