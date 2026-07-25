Кто из ФЛП может не платить ЕСВ

Государство обязывает уплачивать единый социальный взнос за каждого трудоустроенного наемного работника. Физические лица-предприниматели, работающие по общей и упрощенной системе налогообложения, также должны делать это за себя, однако некоторые категории освобождены от ЕСВ. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

По данным ГНС, правила уплаты ЕСВ для ФЛП предусматривают несколько исключений. Не уплачивать единый взнос могут предприниматели:

зарегистрированные на временно оккупированных территориях;

наемные работники, если за них платит работодатель;

пенсионеры;

люди с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь;

мобилизованные (в течение всего срока службы);

на общей системе, если не получают дохода.

Кроме того, как пишет 7eminar, от уплаты ЕСВ освобождаются также ФЛП независимо от системы налогообложения, получающие пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Отметим, что ЕСВ уплачивается в систему государственного страхования Украины. С этих средств финансируются пенсии, социальные программы, материальная помощь и т. д. Базовая ставка единого взноса составляет 22%. В 2026 году минимальный ЕСВ – 1 902,34 гривны. Для его расчета берут минимальную зарплату.

ФЛП на общей и упрощенной системе: почему от ЕСВ без дохода освобождают не всех

Как отмечают юристы компании Yankiv, отсутствие доходов от хозяйственной деятельности в течение месяца освобождает предпринимателей, работающих по общей системе, от обязанности уплачивать ЕСВ за этот период. Подавать отчетность о неуплаченном взносе не требуется.

В то же время для ФЛП на упрощенной системе ситуация иная. Для предпринимателей первой, второй, третьей и четвертой групп уплата единого взноса за себя является обязательной даже при отсутствии доходов.

Юристы объясняют, что даже несмотря на отсутствие дохода за конкретный период, ФЛП на упрощенной системе остается зарегистрированным плательщиком ЕСВ и формально ведет деятельность. Поэтому государство требует от него обеспечивать себе социальную защиту посредством уплаты единого взноса.

Напомним, что физические лица-предприниматели, вышедшие на пенсию или получившие инвалидность, получают право не уплачивать ЕСВ за себя без дополнительного обращения в налоговую. Когда ФЛП становится пенсионером, информация автоматически попадает в государственные реестры.