Нужно ли обращаться в налоговую

Налоговое законодательство не обязывает ФЛП-пенсионеров отдельно уведомлять контролирующий орган о назначении пенсии или установлении инвалидности, сообщили в ГНС.

Если информация автоматически попадает в государственные реестры, дополнительные заявления или уведомления подавать не нужно.

В то же время в ГНС рекомендуют проверить, отобразились ли эти данные в "Электронном кабинете налогоплательщика". Если возникнут неточности, стоит обратиться в налоговую для их уточнения.

Когда можно не платить ЕСВ

От уплаты единого взноса за себя освобождаются ФЛП, которые:

получают пенсию по возрасту;

достигли пенсионного возраста и получают пенсию или государственную социальную помощь;

являются лицами с инвалидностью и получают пенсию или социальную помощь.

По желанию такие предприниматели могут уплачивать ЕСВ добровольно. Однако освобождение распространяется только на ЕСВ, который предприниматель уплачивает за себя.

Если у ФЛП есть наемные работники, он, как и ранее, обязан начислять и уплачивать ЕСВ за работников, выполнять обязанности работодателя, а также уплачивать другие налоги и сборы.

Какие еще льготы предусмотрены для пенсионеров в отношении налогов

Владельцы пенсионного удостоверения могут не уплачивать земельный налог, если площадь земельного участка не превышает установленных законодательством норм. Это до 0,10 га в городах, до 0,15 га в поселках и до 0,25 га в селах.

Также от налогообложения освобождаются участки для дачного строительства, садоводства или строительства собственного гаража.