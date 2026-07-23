Нужно ли обращаться в налоговую
Налоговое законодательство не обязывает ФЛП-пенсионеров отдельно уведомлять контролирующий орган о назначении пенсии или установлении инвалидности, сообщили в ГНС.
Если информация автоматически попадает в государственные реестры, дополнительные заявления или уведомления подавать не нужно.
В то же время в ГНС рекомендуют проверить, отобразились ли эти данные в "Электронном кабинете налогоплательщика". Если возникнут неточности, стоит обратиться в налоговую для их уточнения.
Когда можно не платить ЕСВ
От уплаты единого взноса за себя освобождаются ФЛП, которые:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- получают пенсию по возрасту;
- достигли пенсионного возраста и получают пенсию или государственную социальную помощь;
- являются лицами с инвалидностью и получают пенсию или социальную помощь.
По желанию такие предприниматели могут уплачивать ЕСВ добровольно. Однако освобождение распространяется только на ЕСВ, который предприниматель уплачивает за себя.
Если у ФЛП есть наемные работники, он, как и ранее, обязан начислять и уплачивать ЕСВ за работников, выполнять обязанности работодателя, а также уплачивать другие налоги и сборы.
Какие еще льготы предусмотрены для пенсионеров в отношении налогов
Владельцы пенсионного удостоверения могут не уплачивать земельный налог, если площадь земельного участка не превышает установленных законодательством норм. Это до 0,10 га в городах, до 0,15 га в поселках и до 0,25 га в селах.
Также от налогообложения освобождаются участки для дачного строительства, садоводства или строительства собственного гаража.