Чи потрібно звертатися до податкової

Податкове законодавство не зобов'язує ФОПів-пенсіонерів окремо повідомляти контролюючий орган про призначення пенсії або встановлення інвалідності, повідомили в ДПС.

Якщо інформація автоматично потрапляє до державних реєстрів, додаткових заяв чи повідомлень подавати не потрібно.

Водночас у ДПС рекомендують перевірити, чи відобразилися ці дані в Електронному кабінеті платника податків. Якщо виникнуть неточності, варто звернутися до податкової для їх уточнення.

Коли можна не сплачувати ЄСВ

Від сплати єдиного внеску за себе звільняються ФОП, які:

отримують пенсію за віком;

досягли пенсійного віку та отримують пенсію або державну соціальну допомогу;

є особами з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу.

За бажанням такі підприємці можуть сплачувати ЄСВ добровільно. Проте звільнення поширюється лише на ЄСВ, який підприємець сплачує за себе.

Якщо ФОП має найманих працівників, він, як і раніше, зобов'язаний нараховувати та сплачувати ЄСВ за працівників, виконувати обов'язки роботодавця, а також сплачувати інші податки та збори.

Яка ще пільга є для пенсіонерів щодо податків

Власники пенсійного посвідчення можуть не сплачувати земельний податок, якщо площа земельної ділянки не перевищує встановлених законодавством норм. Це до 0,10 га у містах, до 0,15 га у селищах та до 0,25 га у селах.

Також від оподаткування звільняються ділянки для дачного будівництва, садівництва чи будівництвавласного гаража.