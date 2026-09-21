Первый магазин Pepco в Украине готовят к открытию: сеть определилась с местом

Украинский ритейл пополнится еще одним большим международным брендом. Сеть, которая уже насчитывает тысячи магазинов в Европе, готовится открыть свою первую торговую точку в Украине к концу 2026 года.

Когда откроется первый магазин

Сеть Pepco готовится к выходу на рынок Украины, она уже подписала договор аренды с GORODOK GALLERY. Торговый центр станет одним из первых в Украине, где откроется магазин этого ритейлера, пишет УРТЦ.

В настоящее время Pepco уже приступила к подготовке помещения и ремонтным работам в торговом центре. Открыть магазин планируют к рождественско-новогоднему периоду 2026 года.

К слову, выход международного ритейлера на украинский рынок станет заметным событием для местного рынка. Украина станет 20-м рынком, на котором будет работать Pepco. Сегодня сеть объединяет более 4 000 магазинов в Европе.

Что будут продавать в новом магазине Pepco

Pepco специализируется на товарах для всей семьи и дома. В ассортименте сети представлены:

одежда для детей и взрослых;

товары для дома и декор;

игрушки;

сезонные товары;

другие товары для повседневных покупок.

Для нас особенно важно, что GORODOK GALLERY стал одним из первых торговых центров в Украине, выбранных Pepco для развития сети. Для GORODOK это также важный этап в развитии торгового предложения. Pepco усилит категорию семейного шопинга и дополнит уже сформировавшиеся сильные направления нашего торгового центра. Мы рады приветствовать бренд в GORODOK GALLERY и с нетерпением ждем открытия вместе с нашими посетителями,

– комментируют в GORODOK GALLERY.

Что известно о Pepco

Pepco – международная сеть магазинов, первые торговые точки которой открылись в Польше в 2004 году. Бренд предлагает одежду для всей семьи, товары для дома, декор, игрушки и сезонный ассортимент по доступным ценам.

В настоящее время сеть насчитывает более 4 000 магазинов в Европе и представлена на 19 рынках. В 2026 году Pepco выходит на украинский рынок, который станет 20-м рынком присутствия бренда.

Первые магазины Pepco появятся в четырех городах:

Киеве; Черновцах; Мукачево; Тернополе.

Одновременно с подготовкой к открытию магазинов Pepco начала набор персонала.