Пинчук ушел из медиабизнеса: кому досталась доля олигарха
Источник:forbes.ua
Виктор Пинчук решил полностью выйти из одного из своих бизнесов. Теперь большая сеть радиостанций имеет только одного владельца.
У Tavr Media теперь один собственник
Миллиардер Виктор Пинчук решил продать свою долю в Tavr Media. Теперь медиагруппа имеет только одного владельца – Руслана Баграева.
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Как подтвердила директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука Наталья Вовк, среди конечных бенефециаров миллиардера действительно нет. Что касается деталей сделки, то они пока не разглашаются.
В группу Tavr Media входят такие радиостанции:
- Хит FM;
- Kiss FM;
- Radio Roks;
- Classic Radio;
- Наше Радио;
- Радио Байрактар;
- Радио Jazz;
- Радио Relax.
Руслан Баграев является основателем медиагруппы, ранее в список совладельцев входили Виктор Пинчук и Сергей Кузин. Кузин продал свою долю ранее, Пинчук решил попрощаться со своим активом.
Напомним, Виктор Пинчук вместе с Ринатом Ахметовым остались единственными долларовыми миллиардерами в Украине.