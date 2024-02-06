У Tavr Media теперь один собственник

Миллиардер Виктор Пинчук решил продать свою долю в Tavr Media. Теперь медиагруппа имеет только одного владельца – Руслана Баграева.

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Как подтвердила директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука Наталья Вовк, среди конечных бенефециаров миллиардера действительно нет. Что касается деталей сделки, то они пока не разглашаются.

В группу Tavr Media входят такие радиостанции:

Хит FM;

Kiss FM;

Radio Roks;

Classic Radio;

Наше Радио;

Радио Байрактар;

Радио Jazz;

Радио Relax.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Руслан Баграев является основателем медиагруппы, ранее в список совладельцев входили Виктор Пинчук и Сергей Кузин. Кузин продал свою долю ранее, Пинчук решил попрощаться со своим активом.

Напомним, Виктор Пинчук вместе с Ринатом Ахметовым остались единственными долларовыми миллиардерами в Украине.