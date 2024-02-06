У Tavr Media тепер один власник

Мільярдер Віктор Пінчук вирішив продати свою частку у Tavr Media. Тепер медіагрупа має лише одного власника – Руслана Баграєва.

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Як підтвердила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк, серед кінцевих бенефеціарів мільярдера дійсно немає. Що стосується деталей угоди, то вони наразі не розголошуються.

До групи Tavr Media входять такі радіостанції:

Хіт FM;

Kiss FM;

Radio Roks;

Classic Radio;

Наше Радіо;

Радіо Байрактар;

Radio Jazz;

Радіо Relax.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Руслан Баграєв є засновником медіагрупи, раніше до списку співвласників входили Віктор Пінчук та Сергій Кузін. Кузін продав свою частку раніше, Пінчук вирішив попрощатися зі своїм активом.

Нагадаємо, Віктор Пінчук разом з Рінатом Ахметовим залишилися єдиними доларовими мільярдерами в Україні.