У Tavr Media тепер один власник
Мільярдер Віктор Пінчук вирішив продати свою частку у Tavr Media. Тепер медіагрупа має лише одного власника – Руслана Баграєва.
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Як підтвердила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк, серед кінцевих бенефеціарів мільярдера дійсно немає. Що стосується деталей угоди, то вони наразі не розголошуються.
До групи Tavr Media входять такі радіостанції:
- Хіт FM;
- Kiss FM;
- Radio Roks;
- Classic Radio;
- Наше Радіо;
- Радіо Байрактар;
- Radio Jazz;
- Радіо Relax.
Руслан Баграєв є засновником медіагрупи, раніше до списку співвласників входили Віктор Пінчук та Сергій Кузін. Кузін продав свою частку раніше, Пінчук вирішив попрощатися зі своїм активом.
Нагадаємо, Віктор Пінчук разом з Рінатом Ахметовим залишилися єдиними доларовими мільярдерами в Україні.