У Tavr Media тепер один власник

Мільярдер Віктор Пінчук вирішив продати свою частку у Tavr Media. Тепер медіагрупа має лише одного власника – Руслана Баграєва.

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Як підтвердила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк, серед кінцевих бенефеціарів мільярдера дійсно немає. Що стосується деталей угоди, то вони наразі не розголошуються.

До групи Tavr Media входять такі радіостанції:

  • Хіт FM;
  • Kiss FM;
  • Radio Roks;
  • Classic Radio;
  • Наше Радіо;
  • Радіо Байрактар;
  • Radio Jazz;
  • Радіо Relax.

Руслан Баграєв є засновником медіагрупи, раніше до списку співвласників входили Віктор Пінчук та Сергій Кузін. Кузін продав свою частку раніше, Пінчук вирішив попрощатися зі своїм активом.

Нагадаємо, Віктор Пінчук разом з Рінатом Ахметовим залишилися єдиними доларовими мільярдерами в Україні.