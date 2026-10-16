Правила бронирования 100% работников хотят посмотреть: чего ждать

Правительство может пересмотреть правила бронирования от мобилизации для предприятий, имеющих право забронировать 100 % работников. Причина – масштабные злоупотребления, из-за которых бронирование получают даже те, чья работа не связана с критически важными потребностями государства.

Что известно о предстоящих изменениях в системе бронирования

Изменения в правилах бронирования сотрудников будут, однако для действительно критически важных предприятий оборонной и энергетической отраслей их не планируют. Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил 16 октября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Постановление находится в процессе разработки, оно обязательно будет доработано, принято и обнародовано. Никакого предательства там нет. Все детали будут известны тогда, когда они будут обнародованы и приняты все соответствующие решения,

– отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что оценивать будущие правила пока преждевременно. В то же время систему бронирования необходимо совершенствовать с учетом потребностей Генерального штаба в военнослужащих.

Почему правительство хочет пересмотреть 100%-ное бронирование и кого это касается

Главной проблемой премьер назвал возможность злоупотребления механизмом полного бронирования работников.

100% бронирование открывает возможности для больших манипуляций. Если у тебя 100% – это значит, что ты можешь бесконечно увеличивать штат и проводить бронирование людей: и неважно, является ли он ремонтником или нет, является ли он энергетиком или нет. И эта система, к сожалению, уже приобрела большой масштаб,

– пояснил премьер.

По словам Корецкого, масштабы проблемы значительны: на таких предприятиях ежемесячно дополнительно проводят бронирование десятков тысяч работников. Правительство рассматривает два варианта:

изменить механизм 100-процентного бронирования, чтобы ограничить возможности для злоупотреблений;

оставить действующие правила без изменений.

В качестве примера проблемы Корецкий привел подрядчика энергетической компании. На предприятии из 100 работников лишь 20 фактически выполняют работы для энергетиков, однако бронирование имеют все 100 сотрудников.

Не о чем беспокоиться предприятиям, которые действительно являются критически важными как для оборонного комплекса, так и для энергетического комплекса. Могу с уверенностью сказать, что для этих людей, для этих производств никаких радикальных изменений не будет,

– заверил он.

Напомним, что с 18 октября 2026 года для части агропредприятий изменятся критерии получения статуса критически важного, соответственно и правила бронирования сотрудников.

Ранее одним из ключевых показателей для агропредприятий была площадь сельскохозяйственных угодий. Теперь предусмотрены альтернативные варианты соответствия критериям, благодаря которым часть более мелких производителей также сможет претендовать на этот статус, в частности, на основании годового дохода.