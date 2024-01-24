Теперь протестуют фермеры Франции: есть ли у них претензии к импорту украинского зерна

Во Франции начались протесты местных аграриев. Они уже вышли на улицы и выдвинули свои требования правительству.

Французские фермеры также вышли на протесты

Протесты фермеров вскоре могут всколыхнуть всю Европу. После акций соседей Украины, требовавших сблокировать импорт агропродукции с нашей территории, на пикет вышли французские аграрии.

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К счастью, у французских фермеров пока нет никаких вопросов относительно импорта украинского зерна. Их возмутили экологические требования, навязываемые Брюсселем в рамках Зеленого курса ЕС.

Представители Союза фермеров Франции хотят, чтобы была ответная реакция на низкие доходы и рост затрат на производство, которые спровоцирует план достижения экологических целей. Аграриев возмущает, что на фоне роста импорта в ЕС из других стран им выдвигают новые требования, в результате которых они проиграют в конкурентной борьбе.

Вы не можете навязывать, что нам делать на наших полях, вы не можете заставить нас пересаживать луга, когда у нас нет животных,

– возмущаются фермеры по экологическим инициативам ЕС.

Ранее новое законодательство, которое может принять Брюссель, вызвало резкие реакции фермеров в Нидерландах, Германии и других странах ЕС. Аграрии призывают своих президентов немедленно нарушать обсуждение проблемы в Европарламенте, иначе они прибегнут к более активным формам отстаивания своих прав.