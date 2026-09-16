Как самостоятельно подать налоговую декларацию
Подача налоговой декларации – важный этап для физических лиц – предпринимателей. В частности, это можно сделать самостоятельно – через "Электронный кабинет налогоплательщика".
Как самостоятельно подать декларацию
Электронный сервис в "Электронном кабинете" был внедрен с целью повышения качества обслуживания налогоплательщиков и упрощения процедуры подачи налоговой декларации, что сообщила управляющая партнерша АО "Прилуцкая§Партнеры", адвокат Нина Прилуцкая.
Указанный сервис частичного предварительного заполнения декларации дает налогоплательщикам возможность:
- сократить время и затраты на подачу отчетности;
- минимизировать ошибки при заполнении декларации;
- предоставить копии первичных документов в качестве приложения к декларации в онлайн-режиме.
Доступ к закрытой части сервиса осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) через Интегрированную систему электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дия.Подпись или "облачной" квалифицированной электронной подписи.
Войдя в Электронный кабинет, необходимо найти меню "Подача отчетности", которое предоставляет пользователю электронного кабинета возможность создавать, редактировать, подписывать и отправлять налоговую, пенсионную и статистическую отчетность в ГПСУ (Государственная налоговая служба Украины), Пенсионного фонда Украины и органов статистики.
Воспользоваться указанным сервисом смогут лица, имеющие личный ключ электронной цифровой подписи, в частности:
- АЦСК ИДД ГНС;
- АЦСК АО КБ "ПРИВАТБАНК";
- АЦСК ПАО "УкрСиббанк";
- АЦСК АО "Ощадбанк";
- АЦСК "MASTERKEY" ООО "АРТ-МАСТЕР";
- АЦСК ООО "КС";
- АЦСК ГП "УСС";
- АЦСК "ООО "Альтерсайн";
- АЦСК ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" и др.
В личном электронном кабинете размещен электронный сервис "Налоговая декларация об имущественном положении и доходах", что предоставляет возможность частичного автоматического предварительного заполнения декларации на основании данных Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.
Электронный сервис "Налоговая декларация об имущественном положении и доходах" позволяет сформировать налоговую декларацию и подать ее в контролирующий орган вместе с копиями первичных документов, в частности, с указанием использования права на налоговую скидку.
При этом налогоплательщикам следует учитывать, что имеющаяся информация может быть неполной, поскольку формируется на основании данных Государственного реестра и не учитывает данные о доходах, полученных налогоплательщиком от других физических лиц, а также о доходах, полученных за рубежом,
– уточнила Нина Прилуцкая.
Но также сервис предоставляет возможность изменить любое значение, которое автоматически заполнено в декларации.
Для определения налоговых обязательств следует применить режим "перерасчет".
После проверки налогоплательщик должен:
- сохранить декларацию (режим "сохранить");
- подписать (режим "подписать");
- отправить в контролирующий орган.
Отдельно следует подчеркнуть, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины ответственность за нарушение порядка заполнения документов налоговой отчетности и недостоверность информации, приведенной в указанных документах, несут, в частности, физические лица – налогоплательщики,
– напомнила Прилуцкая.
В связи с этим полностью полагаться на автоматическое предварительное заполнение нельзя. Необходимо обязательно проверить всю информацию перед подписанием и подачей такой декларации.
Напомним, что проверка декларации может проводиться в течение 30 календарных дней после истечения крайнего срока подачи. Если будут выявлены нарушения, то составляется соответствующий акт.