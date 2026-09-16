Как самостоятельно подать налоговую декларацию

Подача налоговой декларации – важный этап для физических лиц – предпринимателей. В частности, это можно сделать самостоятельно – через "Электронный кабинет налогоплательщика".

Как самостоятельно подать декларацию

Электронный сервис в "Электронном кабинете" был внедрен с целью повышения качества обслуживания налогоплательщиков и упрощения процедуры подачи налоговой декларации, что сообщила управляющая партнерша АО "Прилуцкая§Партнеры", адвокат Нина Прилуцкая.

Указанный сервис частичного предварительного заполнения декларации дает налогоплательщикам возможность:

сократить время и затраты на подачу отчетности;

минимизировать ошибки при заполнении декларации;

предоставить копии первичных документов в качестве приложения к декларации в онлайн-режиме.

Доступ к закрытой части сервиса осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) через Интегрированную систему электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дия.Подпись или "облачной" квалифицированной электронной подписи.

Войдя в Электронный кабинет, необходимо найти меню "Подача отчетности", которое предоставляет пользователю электронного кабинета возможность создавать, редактировать, подписывать и отправлять налоговую, пенсионную и статистическую отчетность в ГПСУ (Государственная налоговая служба Украины), Пенсионного фонда Украины и органов статистики.

Воспользоваться указанным сервисом смогут лица, имеющие личный ключ электронной цифровой подписи, в частности:

АЦСК ИДД ГНС;

АЦСК АО КБ "ПРИВАТБАНК";

АЦСК ПАО "УкрСиббанк";

АЦСК АО "Ощадбанк";

АЦСК "MASTERKEY" ООО "АРТ-МАСТЕР";

АЦСК ООО "КС";

АЦСК ГП "УСС";

АЦСК "ООО "Альтерсайн";

АЦСК ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" и др.

Нина Прилуцкая управляющий партнер АО "Прилуцкая§Партнеры" В личном электронном кабинете размещен электронный сервис "Налоговая декларация об имущественном положении и доходах", что предоставляет возможность частичного автоматического предварительного заполнения декларации на основании данных Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Электронный сервис "Налоговая декларация об имущественном положении и доходах" позволяет сформировать налоговую декларацию и подать ее в контролирующий орган вместе с копиями первичных документов, в частности, с указанием использования права на налоговую скидку.

При этом налогоплательщикам следует учитывать, что имеющаяся информация может быть неполной, поскольку формируется на основании данных Государственного реестра и не учитывает данные о доходах, полученных налогоплательщиком от других физических лиц, а также о доходах, полученных за рубежом,

– уточнила Нина Прилуцкая.

Но также сервис предоставляет возможность изменить любое значение, которое автоматически заполнено в декларации.

Для определения налоговых обязательств следует применить режим "перерасчет".

После проверки налогоплательщик должен:

сохранить декларацию (режим "сохранить");

подписать (режим "подписать");

отправить в контролирующий орган.

Отдельно следует подчеркнуть, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины ответственность за нарушение порядка заполнения документов налоговой отчетности и недостоверность информации, приведенной в указанных документах, несут, в частности, физические лица – налогоплательщики,

– напомнила Прилуцкая.

В связи с этим полностью полагаться на автоматическое предварительное заполнение нельзя. Необходимо обязательно проверить всю информацию перед подписанием и подачей такой декларации.

Напомним, что проверка декларации может проводиться в течение 30 календарных дней после истечения крайнего срока подачи. Если будут выявлены нарушения, то составляется соответствующий акт.