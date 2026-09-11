Сделали бизнес на парфюмерии: полиция разоблачила схему производства подделок на 235 миллионов гривен
В Харьковской области правоохранители раскрыли масштабное производство парфюмерии, которую продавали под видом продукции известных мировых брендов. Подозреваемые, вероятно, наладили полный цикл производства и сбыта.
Как работала схема с контрафактной парфюмерией
Фигуранты, вероятно, организовали теневой бизнес, в котором самостоятельно контролировали основные этапы – от закупки компонентов до розлива, упаковки и продажи готовой продукции. Об этом сообщили в Нацполиции.
По версии следствия, чтобы покупатели могли принять парфюмерию за оригинальную, к товару добавляли элементы, имитирующие подлинную продукцию брендов:
- фальсифицированные этикетки и наклейки;
- упаковку и инструкции;
- штрих-коды;
- другие элементы, которые должны были создавать впечатление подлинности.
В Харькове подделки продавали через торговые площадки и рынки. В другие регионы Украины продукцию отправляли по почте.
Как задействовали ФЛП
По данным следствия, для организации финансовых операций и сокрытия реальных объемов продаж использовали подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Масштаб оборотов в схеме иллюстрирует один из таких примеров: только от имени одного ФЛП в течение шести месяцев было отправлено продукции на сумму более 33 миллионов гривен.
К слову, правоохранители провели 14 санкционированных обысков в Харькове и Львове. Следственные действия прошли в жилищах фигурантов, на производственных объектах, в цехах фасовки, на складах и полиграфическом предприятии.
В ходе обысков был изъят значительный объем готовой продукции, сырья и оборудования. Среди изъятого:
- более 560 тысяч флаконов фальсифицированной парфюмерии и косметики;
- более 6 тысяч литров концентратов ароматов;
- 18 тысяч литров изопропилового спирта;
- около 4 400 литров пропиленгликоля;
- тара, комплектующие, этикетки и водяные знаки;
- 30 станков для розлива продукции;
- наличные деньги, банковские карты и автомобиль;
- ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и другие материалы.
В целом объем изъятых товаров и материалов, связанных с производством, составляет около 130 тонн.
По предварительным оценкам, общая стоимость изъятой контрафактной продукции, сырья и других товаров составляет более 235 миллионов гривен. Следственные действия по делу продолжаются.
Напомним, что теневая экономика остается одним из самых серьезных вызовов для Украины на пути в ЕС. Последние расчеты Минэкономики свидетельствовали о том, что доля теневого сектора составляет около 31% ВВП.
Например, в сегменте подакцизных товаров ключевую роль играет "сознательное нежелание соблюдать законодательство" – контрафакт, нелегальное производство и продажа продукции за наличные и т. п.
А вот в розничной торговле теневой сектор часто связан с неофициальной занятостью и выплатой зарплат "в конвертах".