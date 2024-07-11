Польские работодатели обеспокоены нехваткой кадров из Украины из-за мобилизации

В Польше обеспокоены возможным оттоком украинских работников из-за мобилизации. Распространяется информация о возможном массовом выезде украинцев из Польши, что связано с законом о мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

Отток украинцев из Польши

Согласно закону, украинцы, которые находятся за границей, в частности в Польше, и не обновят свои данные до 17 июля, будут иметь ограниченный доступ к консульским услугам.

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В результате украинцы с паспортами, срок действия которых подходит к концу, могут столкнуться с ограничениями на путешествия и работу после окончания срока действия их документов. Это документы, необходимы для легализации работы и пребывания за границей.

Согласно нынешнему закону, ограниченный доступ к консульским услугам заставит этих людей покинуть Польшу. Если мы будем действовать жестко, они начнут переезжать в менее репрессивные страны Западной Европы,

– отметил эксперт рынка труда и председатель правления Weegree Group Гжегож Кулиш.

По данным ZUS, на конец марта 2024 года на страховом учете находилось 760 200 украинцев, из которых 52% – мужчины. Большинство из них работают в строительстве, промышленности, логистике, сельском хозяйстве и торговле.