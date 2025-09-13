ФЛП получают пенсию в Украине на общих основаниях, поэтому для них также предусмотрен выход на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет в соответствии с имеющимся страховым стажем. В то же время единственное отличие от наемных работников у них связано с уплатой ЕСВ.

На какую пенсию может рассчитывать ФЛП?

Известно, что для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) пенсия может быть назначена по 3-м случаям. Речь идет о пенсии по возрасту, пенсия по инвалидности и в случае потери кормильца, передает 24 Канал.

Однако важно добавить, что пенсия для предпринимателей зависит не от зарплаты, как для наемных работников, а от суммы уплаченного единого социального взноса (ЕСВ).

Напоминаем! В период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года ФЛП могли добровольно платить или не платить ЕСВ. С 1 января 2025 года это стало обязательным.

Если ФЛП платит минимальный взнос ЕСВ, то соответственно расчет пенсии будет базироваться на основе минимальной базы, то есть сумма будет близка к минимальной пенсии в стране.

Например, для ФЛП на упрощенной системе (речь идет о 2 и 3 группе) базой для ЕСВ является минимальная зарплата, независимо от фактического дохода.

Кроме того, если ФЛП не платил ЕСВ в определенные периоды, то эти месяцы не засчитываются в стаж.

Обратите внимание! В 2025 году минимальный ЕСВ для ФЛП составляет 1 760 гривен в месяц (это 22% от минимальной зарплаты по стране – 8 000 гривен). Максимальный уровень установлен на сумме в 35 200 гривен (22% от 15 минимальных зарплат).

Когда платить ЕСВ ФОПам?