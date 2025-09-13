ФОПи отримують пенсію в Україні на загальних підставах, тому для них також передбачено вихід на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років відповідно до наявного страхового стажу. Водночас єдина відмінність від найманих працівників у них пов'язана із сплатою ЄСВ.

На яку пенсію може розраховувати ФОП?

Відомо, що для фізичних осіб-підприємців (ФОП) пенсія може бути призначена за 3-ма випадками. Йдеться про пенсію за віком, пенсія по інвалідності та у разі втрати годувальника, передає 24 Канал.

Читайте також Вже незабаром: стало відомо, коли бізнес зможе протестувати повний функціонал еАкцизу

Однак важливо додати, що пенсія для підприємців залежить не від зарплати, як для найманих працівників, а від суми сплаченого єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Нагадуємо! У період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2024 року ФОПи могли добровільно сплачувати чи не сплачувати ЄСВ. З 1 січня 2025 року це стало обов'язковим.

Якщо ФОП сплачує мінімальний внесок ЄСВ, то відповідно розрахунок пенсії буде базуватися на основі мінімальної бази, тобто сума буде близька до мінімальної пенсії в країні.

Наприклад, для ФОП на спрощеній системі (йдеться про 2 та 3 групи) базою для ЄСВ є мінімальна зарплата, незалежно від фактичного доходу.

Крім того, якщо ФОП не сплачував ЄСВ у певні періоди, то ці місяці не зараховуються до стажу.

Зверніть увагу! У 2025 році мінімальний ЄСВ для ФОП становить 1 760 гривень на місяць (це 22% від мінімальної зарплати по країні – 8 000 гривень). Максимальний рівень встановлено на сумі в 35 200 гривень (22% від 15 мінімальних зарплат).

Коли сплачувати ЄСВ ФОПам?