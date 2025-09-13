Пенсія для підприємців: за яких умов ФОП може розраховувати на мінімальну виплату
ФОПи отримують пенсію в Україні на загальних підставах, тому для них також передбачено вихід на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років відповідно до наявного страхового стажу. Водночас єдина відмінність від найманих працівників у них пов'язана із сплатою ЄСВ.
На яку пенсію може розраховувати ФОП?
Відомо, що для фізичних осіб-підприємців (ФОП) пенсія може бути призначена за 3-ма випадками. Йдеться про пенсію за віком, пенсія по інвалідності та у разі втрати годувальника, передає 24 Канал.
Однак важливо додати, що пенсія для підприємців залежить не від зарплати, як для найманих працівників, а від суми сплаченого єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Нагадуємо! У період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2024 року ФОПи могли добровільно сплачувати чи не сплачувати ЄСВ. З 1 січня 2025 року це стало обов'язковим.
- Якщо ФОП сплачує мінімальний внесок ЄСВ, то відповідно розрахунок пенсії буде базуватися на основі мінімальної бази, тобто сума буде близька до мінімальної пенсії в країні.
- Наприклад, для ФОП на спрощеній системі (йдеться про 2 та 3 групи) базою для ЄСВ є мінімальна зарплата, незалежно від фактичного доходу.
- Крім того, якщо ФОП не сплачував ЄСВ у певні періоди, то ці місяці не зараховуються до стажу.
Зверніть увагу! У 2025 році мінімальний ЄСВ для ФОП становить 1 760 гривень на місяць (це 22% від мінімальної зарплати по країні – 8 000 гривень). Максимальний рівень встановлено на сумі в 35 200 гривень (22% від 15 мінімальних зарплат).
Коли сплачувати ЄСВ ФОПам?
Сума ЄСВ має бути повною незалежно від того, в який день місяця підприємець досяг пенсійного віку. Таким чином, якщо ФОП отримав статус пенсіонерам 15 червня, то заплатити внесок не можна лише за половину місяця.
А вже з наступного місяця після виходу на пенсію ФОП звільняється від обов'язку сплачувати ЄСВ.
Податкові органи не потрібно повідомляти про вихід на пенсію, адже інформацію вони отримують автоматично.