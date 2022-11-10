Не доплатили в госбюджет 5 миллиардов гривен: табачная фабрика United Tobacco закрылась

Табачная фабрика United Tobacco, расположенная в Желтых Водах, что в Днепропетровской области, прекратила свое существование. Только за время войны предприятие не доплатило в бюджет более 5 миллиардов гривен акцизного налога.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в телеграме. Чиновник назвал закрытие "полулегальной" табачной фабрики "победой над русским миром".

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

United Tobacco в Желтых Водах прекратила свое существование

По словам Гетманцева, с 2015 года фабрика стала символом украинской коррупции, насыщая рынок безакцизным табаком под молчаливое согласие правоохранителей, которые не обращали внимания на нелегальную работу сверхмощного предприятия.

Только за время войны мародеры не доплатили в государственный бюджет более 5 миллиардов гривен акцизного налога,

– заявил Гетманцев.

Нардеп также отметил, что обыски Службой безопасности Украины продолжались на предприятии более двух месяцев, в течение которых United Tobacco пыталась тянуть время и "порешать", используя "привычные" инструменты. Впрочем, настаивает Гетманцев, в новой Украине эти инструменты не работают.

К слову, как сообщил чиновник, на сегодня 7 сверхсовременных линий по производству сигарет на предприятии уже демонтированы. Еще две, ввезенные, но не установленные компанией в Украине, правоохранители должны найти и изъять в ближайшее время.

Спасибо ГНС, руководству СБУ и Генеральной прокуратуры за принципиальную позицию и отличную работу, которая положила конец многолетней коррупции,

– подытожил Гетманцев.

Отметим, что "Схемы" еще в 2018 году проводили журналистское расследование деятельности ООО "Юнайтед Табако". Они обнаружили, что значительная часть продукции табачной фабрики реализовывалась с поддельными акцизными марками.

Официально руководителем предприятия был Вершута Вячеслав Викторович, а учредителем – британская компания Alderton Business LLP. Ее на 25% контролирует киевлянка Ольга Киро, а на 75% – жительница Желтых Вод Елена Бойко. Однако "Схемы" установили, что табачная фабрика открылась в 2016 году при содействии приближенных к политической партии "Народный фронт" лиц.