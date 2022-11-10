Про це повідомив очільник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у телеграмі. Посадовець назвав закриття "напівлегальної" тютюнової фабрики "перемогою над руським миром".

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United Tobacco у Жовтих Водах припинила своє існування

За словами Гетманцева, з 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном під мовчазну згоду правоохоронців, які не зважали на нелегальну роботу надпотужного підприємства.

Тільки за час війни мародери не доплатили до державного бюджету більш ніж 5 мільярдів гривень акцизного податку,

– заявив Гетманцев.

Нардеп також наголосив, що обшуки Службою безпеки України тривали на підприємстві понад 2 місяці, упродовж яких United Tobacco намагалась тягнути час та "порішати", використовуючи "звичні" інструменти. Втім, наполягає Гетманцев, у новій Україні ці інструменти вже не працюють.

До слова, як повідомив посадовець, станом на зараз 7 надсучасних ліній з виробництва цигарок на підприємстві вже демонтовані. Ще дві, завезені, але не встановлені компанією в Україні, правоохоронці мають знайти і вилучити найближчим часом.

Дякую ДПС, керівництву СБУ та Генеральної прокуратури за принципову позицію та відмінну роботу, що поклала край багаторічній корупції,

– підсумував Гетманцев.

Зауважимо, що "Схеми" ще у 2018 році проводили журналістське розслідування щодо діяльності ТОВ "Юнайтед Табако". Вони виявили, що значна частина продукції тютюнової фабрики реалізовувалась з підробленими акцизними марками.

Офіційно керівником підприємства був Вершута В'ячеслав Вікторович, а засновником – британська компанія Alderton Business LLP. Її на 25% контролює киянка Ольга Кіро, а на 75% – мешканка Жовтих Вод Олена Бойко. Проте, "Схеми" встановили, що тютюнова фабрика відкрилась у 2016 році за сприяння наближених до політичної партії "Народний фронт" осіб.

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