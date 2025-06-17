Во Львове и Киеве массово покупают электрокары: топ-модели мая

В мае украинцы зарегистрировали более шести тысяч электромобилей. Среди лидеров по количеству регистраций Львовщина и столица.

В каких областях больше всего электрокаров

В частности, ассоциация "Укравтопром" сообщила, что в течение мая 2025 года автопарк Украины пополнился 6168 электрокарами (BEV). передает 24 Канал.

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Лидерами по регистрациям электромобилей стали:

Львовская область - 799 авто, из которых 91% - подержанные; город Киев - 779 авто (59% - подержанные); Киевская область - 556 авто (67%); Днепропетровская область - 518 авто (76%); Одесская область - 345 авто (77%).

Какие автомобили выбирают украинцы

По новым моделям, в столице, Киевской области и на Днепропетровщине наиболее популярным оказался Volkswagen ID.UNYX. Тогда, как на Львовщине и Одесской области чаще регистрировали Honda eNS1.

В категории подержанных электромобилей, импортируемых из-за рубежа, лидерами остаются:

Tesla Model Y – чаще всего регистрировали в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях;

Nissan Leaf – самый популярный в Одесской области.

Заметьте. Спрос на электромобили в Украине все еще высокий, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Тенденция особенно заметна в крупных городах и западных регионах.