Во Львове и Киеве массово покупают электрокары: топ-модели мая
- В мае в Украине зарегистрировали 6168 электромобилей, в частности во Львове и Киеве.
- Популярные модели: новые Volkswagen ID.UNYX в столице и Львове, подержанные Tesla Model Y и Nissan Leaf.
В мае украинцы зарегистрировали более шести тысяч электромобилей. Среди лидеров по количеству регистраций Львовщина и столица.
В каких областях больше всего электрокаров
В частности, ассоциация "Укравтопром" сообщила, что в течение мая 2025 года автопарк Украины пополнился 6168 электрокарами (BEV). передает 24 Канал.
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Лидерами по регистрациям электромобилей стали:
- Львовская область - 799 авто, из которых 91% - подержанные;
- город Киев - 779 авто (59% - подержанные);
- Киевская область - 556 авто (67%);
- Днепропетровская область - 518 авто (76%);
- Одесская область - 345 авто (77%).
Какие автомобили выбирают украинцы
По новым моделям, в столице, Киевской области и на Днепропетровщине наиболее популярным оказался Volkswagen ID.UNYX. Тогда, как на Львовщине и Одесской области чаще регистрировали Honda eNS1.
В категории подержанных электромобилей, импортируемых из-за рубежа, лидерами остаются:
- Tesla Model Y – чаще всего регистрировали в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях;
- Nissan Leaf – самый популярный в Одесской области.
Заметьте. Спрос на электромобили в Украине все еще высокий, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Тенденция особенно заметна в крупных городах и западных регионах.