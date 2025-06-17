У яких областях найбільше електрокарів
Зокрема, асоціація "Укравтопром" повідомила, що впродовж травня 2025 року автопарк України поповнився 6168 електрокарами (BEV). передає 24 Канал.
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Лідерами з реєстрацій електромобілів стали:
- Львівська область — 799 авто, з яких 91% — вживані;
- місто Київ — 779 авто (59% — вживані);
- Київська область — 556 авто (67%);
- Дніпропетровська область — 518 авто (76%);
- Одеська область — 345 авто (77%).
Які автівки обирають українці
Щодо нових моделей, у столиці, Київській області та на Дніпропетровщині найбільш популярним виявився Volkswagen ID.UNYX. Тоді, як на Львівщині та Одещині частіше реєстрували Honda eNS1.
У категорії вживаних електромобілів, імпортованих із-за кордону, лідерами залишаються:
- Tesla Model Y – найчастіше реєстрували в Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях;
- Nissan Leaf – найпопулярніший в Одеській області.
Зауважте. Попит на електромобілі в Україні все ще високий, попри складну економічну ситуацію. Тенденція особливо помітна у великих містах і західних регіонах.