50% – этот лимит не для всех: для одной из отраслей бизнеса разрабатывают новую модель бронирования

Для агропромышленного комплекса могут пересмотреть правила бронирования военнообязанных. Министерство аграрной политики предлагает отказаться от единого ограничения в 50% и разрешить предприятиям самостоятельно определять необходимое количество бронируемых лиц в зависимости от потребностей производства.

Как планируют изменить систему бронирования в агросекторе

В настоящее время предприятия, имеющие статус критически важных, могут бронировать до 50% военнообязанных работников. В министерстве считают, что такой подход не всегда учитывает реальные потребности бизнеса. Об этом рассказал министр аграрной политики Тарас Высоцкий, пишет Forbes Ukraine.

По словам министра, предприятия смогут обосновывать индивидуальную потребность в бронировании. Например:

если для непрерывной работы необходимо сохранить 56% военнообязанных работников, предприятие сможет претендовать на такой показатель;

если производственные процессы позволяют обойтись 44% забронированных, будет применяться более низкий процент.

Мы хотим предложить более гибкую систему, которая будет учитывать не только количество людей, но и то, насколько их работа важна для предприятия. Главное – сохранить специалистов, без которых производство просто остановится,

– сказал Высоцкий.

Когда могут ввести новые правила

Модель бронирования сейчас прорабатывается совместно с представителями аграрного сектора. Завершить подготовку предложений планируется к концу 2026 года. В начале 2027-го министерство хочет представить наработки правительству и военным для обсуждения.

Высоцкий также назвал нехватку работников, в частности квалифицированных специалистов, одной из трех главных угроз для агробизнеса на ближайший год. Среди других проблем он выделил:

сокращение экспорта;

уничтожение производственных мощностей.

По оценке министра, государство может в первую очередь помочь минимизировать кадровую проблему. Именно поэтому пересмотр бронирования рассматривается как один из возможных инструментов удержания специалистов, необходимых для работы аграрных предприятий.

Какие правила бронирования от мобилизации сейчас действуют в агросекторе

С 18 октября 2026 года для аграрных предприятий ввели альтернативные критерии получения статуса критически важных. Он дает право провести бронирование военнообязанных работников. Если раньше одним из главных показателей была площадь сельскохозяйственных угодий, то теперь учитывают также финансовые результаты хозяйств.

Предприятие может соответствовать одному из таких критериев:

Площадь сельскохозяйственных угодий – от 200 гектаров; Годовой доход – не менее 20 миллионов гривен; Площадь многолетних насаждений – от 50 гектаров для хозяйств, на которые распространяется этот критерий.

Новые требования касаются предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, земельного кадастра и отдельных субъектов, связанных с агропромышленным комплексом.

В то же время правительство пересматривает правила бронирования и в других отраслях. В частности, 24 октября 2026 года Кабмин ограничил уровень бронирования на оборонных и энергетических предприятиях до 95% работников.