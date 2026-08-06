После ударов по предприятиям: правительство готовит быструю поддержку для бизнеса и логистики

Правительство совместно с бизнесом разрабатывает оперативные меры по обеспечению непрерывной работы предприятий и стабильности поставок на фоне массированных атак со стороны России. В частности, государство планирует предоставить компаниям помещения для перемещения складов.

Поставки товаров

Срочное совещание с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний уже провел премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Россия систематически наносит удары по предприятиям, обеспечивающим товарами миллионы украинцев. Наша задача – не допустить перебоев с поставками продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов,

– подчеркнул премьер.

По его словам, в ближайшее время правительство также планирует провести совещание с руководством Национального банка Украины, представителями банковского сектора и соответствующими министерствами, чтобы оказать бизнесу кредитную поддержку для восстановления поврежденных объектов.

Быстрые решения для бизнеса

Корецкий подчеркнул, что в условиях современной войны привычные подходы уже не работают, поэтому нужно искать нестандартные решения.

В частности, государство готово предоставить компаниям приоритетный доступ к имеющимся в наличии помещениям. Это позволит распределить склады и не допустить в будущем особо масштабных потерь от вражеских ударов.

Перечень доступных объектов должен быть подготовлен в течение 3 дней. Этим занимаются:

Министерство экономики;

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА);

и Фонд государственного имущества.

Вместе с тем разрабатываются решения по децентрализации международной логистики и расширению таможенного коридора. В этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Отдельно ведется работа над страхованием военных рисков.

Благодарю малый, средний и большой бизнес, который продолжает работать, восстанавливаться, сохранять рабочие места и поддерживать украинскую экономику, несмотря на постоянные вражеские атаки,

– добавил Корецкий.

Напомним, во время массированной атаки России в ночь на 5 августа разрушениям подверглись логистические центры и производственные объекты больших компаний, в частности Novus, "Эпицентра", "Новой почты", "Сильпо", Rozetka и других. Кабмин сразу пообещал поддержку пострадавшим предприятиям.