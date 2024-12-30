Предпринимателям государство раздаст генераторы и зарядные станции: какие условия

Украинские предприятия могут получить от государства генератор, зарядную станцию и павербанк. Речь идет о 60 предприятиях, которые наберут наибольшее количество баллов и будут отвечать выдвинутым критериям к проекту "Энергетическая устойчивость для бизнеса".

Условия получения помощи

По условиям государственного проекта, предприятие не должно было прекращать работу в течение последних трех месяцев и иметь регистрацию в одной из шести областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

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"Программа предусматривает отбор на конкурсной основе 60 предприятий, которые смогут получить поддержку в виде необходимого оборудования для сохранения бесперебойной работы и адаптации к условиям энергетических перебоев, снижая риски для бизнеса в условиях кризисов", - говорится в условиях программы.

Как принять участие в программе

Важно! Подать заявки можно до 9 января включительно.

Чтобы принять участие в программе, предпринимателям, которые не прекращали работу последние 3 месяца и не имеют признаков банкротства, до 9 января нужно подать заявки. Участие в отборе будут принимать только те предприятия, которые зарегистрированы в одной из этих областей:

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская.

Затем проведут оценивание заявок. Максимальное количество баллов, которое можно будет получить - 100 баллов.

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Какую помощь получат предприятия

Предприятия-победители, а таких будет 60, получат:

зарядную станцию с аккумулятором;

генератор бензиновый, синхронный, однофазный, мощностью от 5,0 до 6,0 кВТ портативный (на колесах или передвижной), оснащен автоматическим регулятором напряжения;

павербанк с емкостью не менее 60 000 мА-ч.

Справочно. Онлайн-форму для участия в программе можно заполнить на сайте Минцифры.