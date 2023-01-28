H&M отчитался о резком падении прибыли: как на это повлиял выход компании из России

Операционная прибыль H&M снизилась на 87% в 2022 году из-за чего акции компании упали. На это повлиял как выход сети магазинов из России, так и рост цен на электроэнергию.

Акции H&M обрушились

Акции шведского ритейлера одежды H&M упали после того, как компания заявила, что рост цен на энергию, фрахт и одежду почти уничтожил прибыль в прошлом квартале.

Читайте также Tesla увеличила чистую прибыль вдвое по итогам года

Операционная прибыль упала на 87% до 821 миллиарда крон, или 80 миллионов долларов за три месяца, что существенно превысило прогнозы аналитиков.

В результате этого акции упали на 7,9%.

Масштаб падения настолько велик, что инвесторы будут сомневаться в прогнозах генерального директора Хелены Хельмерссон по улучшению продаж и прибыльности,

– заявил аналитик Jefferies Джеймс Гржинич.

Стоит заметить, что в H&M заявляли, что решила не переводить всю инфляцию цен на одежду на потребителей, что также влияет на прибыльность.

Как повлиял выход из России на прибыль

Выход из токсичной России стоил компании 190 миллионов долларов. В то время H&M заявили, что считают невозможным "учитывая текущую ситуацию" продолжать бизнес в России.

25 ноября H&M сообщил о закрытии 114 из 146 магазинов в России, а уже 6 декабря стало известно об окончательном выходе компании с российского рынка.

Однако на снижение прибыли компании повлиял не только выход из России и связанные с этим расходы, но и планы по сокращению 1500 рабочих мест.

Подробнее об этом Эстафету увольнения работников перенял H&M: 1500 сотрудников останутся без работы

К слову, ритейлер все еще борется с высоким уровнем запасов, поскольку его доходность отстает от прибыльности конкурента – Zara.

Расходы на логистику

H&M покупает большую долю одежды в Азии в отличие от конкурентов, что влияет на цену, ведь стоимость доставки на более длинные расстояния также формирует ее. Ритейлер заявил, что пытается перенести больше закупок в более близкие страны, чтобы уменьшить расходы.

В декабре и январе продажи вернулись к росту, увеличившись на 5% в течение ключевого праздничного периода после нулевого IV квартала.