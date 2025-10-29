Трампы увеличили прибыли 17 раз за полгода благодаря тому, что недавно называли мошенничеством
- Семья Дональда Трампа получила более 800 миллионов долларов прибыли от продажи криптовалютных активов в первой половине 2025 года.
- Большинство прибыли поступило от продажи токенов World Liberty (WLFI) и мемкоина $TRUMP, превышая доходы от традиционного бизнеса.
За первые шесть месяцев 2025 года семья президента США Дональда Трампа получила более 800 миллионов долларов прибыли от продажи криптовалютных активов.
Семья Трампа заработала на крипте
Об этом свидетельствует расследование Reuters, которое базируется на данных Trump Organization и отчетах инвесторов, информирует 24 Канал.
По оценкам агентства, доход компании вырос в 17 раз – с 51 миллиона долларов в прошлом году до 864 миллионов долларов в первой половине 2025-го. Более 90% прибыли (802 миллиона долларов) поступило от криптопроектов Трампов, в частности продажи токенов World Liberty (WLFI).
Самым прибыльным направлением стал именно WLFI – продажа этих токенов принесла 463 миллиона долларов, включая до 75 миллионов долларов от криптоактива Aqua1. Еще 336 миллионов долларов семья заработала на мемкоине $TRUMP, который стал одним из самых обсуждаемых цифровых активов года.
Крипта принесла Трампам больше, чем бизнес
В целом эти 864 миллиона долларов – чистый денежный доход, который подтвердили независимые финансовые эксперты, криптоаналитики и бухгалтеры, проверившие соответствие подхода Trump Organization налоговым нормам США.
Для сравнения, традиционный бизнес Трампов, а именно гольф-клубы, курорты и лицензирование бренда – принес лишь около 56 миллионов долларов. Эксперты назвали это "беспрецедентным сдвигом" в источниках доходов семьи.
Интересно, что в 2021 году Трамп резко критиковал криптовалюты, называя их "мошенничеством" и "угрозой доллару США". Но накануне выборов он изменил позицию и запустил токен World Liberty со словами: "Это ваш шанс помочь сформировать будущее финансов".
Криптовалютные активы Трампов: главное
В январе 2025 года Трамп запустил собственный мемкоин $TRUMP, капитализация которого за два часа превысила 4 миллиарда долларов, а впоследствии достигла 68 миллиардов долларов.
Его жена Мелания также выпустила собственный токен, который временно повлиял на стоимость криптовалюты мужа.
В марте 2025 Трамп подписал указ о создании стратегического крипторезерва США, в который вошли Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana и Cardano.