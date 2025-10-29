Трампы увеличили прибыли 17 раз за полгода благодаря тому, что недавно называли мошенничеством

За первые шесть месяцев 2025 года семья президента США Дональда Трампа получила более 800 миллионов долларов прибыли от продажи криптовалютных активов.

Семья Трампа заработала на крипте

Об этом свидетельствует расследование Reuters, которое базируется на данных Trump Organization и отчетах инвесторов, информирует 24 Канал.

Смотрите также Миллиардные потери за минуту: как заявление Трампа обвалило рынок криптовалют и Bitcoin

По оценкам агентства, доход компании вырос в 17 раз – с 51 миллиона долларов в прошлом году до 864 миллионов долларов в первой половине 2025-го. Более 90% прибыли (802 миллиона долларов) поступило от криптопроектов Трампов, в частности продажи токенов World Liberty (WLFI).

Самым прибыльным направлением стал именно WLFI – продажа этих токенов принесла 463 миллиона долларов, включая до 75 миллионов долларов от криптоактива Aqua1. Еще 336 миллионов долларов семья заработала на мемкоине $TRUMP, который стал одним из самых обсуждаемых цифровых активов года.

Крипта принесла Трампам больше, чем бизнес

В целом эти 864 миллиона долларов – чистый денежный доход, который подтвердили независимые финансовые эксперты, криптоаналитики и бухгалтеры, проверившие соответствие подхода Trump Organization налоговым нормам США.

Для сравнения, традиционный бизнес Трампов, а именно гольф-клубы, курорты и лицензирование бренда – принес лишь около 56 миллионов долларов. Эксперты назвали это "беспрецедентным сдвигом" в источниках доходов семьи.

Интересно, что в 2021 году Трамп резко критиковал криптовалюты, называя их "мошенничеством" и "угрозой доллару США". Но накануне выборов он изменил позицию и запустил токен World Liberty со словами: "Это ваш шанс помочь сформировать будущее финансов".

Криптовалютные активы Трампов: главное