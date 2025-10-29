Трампи збільшили прибутки 17 разів за півроку завдяки тому, що недавно називали шахрайством

За перші шість місяців 2025 року сім'я президента США Дональда Трампа отримала понад 800 мільйонів доларів прибутку від продажу криптовалютних активів.

Сім'я Трампа заробила на крипті

Про це свідчить розслідування Reuters, яке базується на даних Trump Organization та звітах інвесторів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Мільярдні втрати за хвилину: як заява Трампа обвалила ринок криптовалют і Bitcoin

За оцінками агентства, дохід компанії зріс у 17 разів – із 51 мільйона доларів торік до 864 мільйонів доларів у першій половині 2025-го. Понад 90% прибутку (802 мільйони доларів) надійшло від криптопроєктів Трампів, зокрема продажу токенів World Liberty (WLFI).

Найприбутковішим напрямом став саме WLFI – продаж цих токенів приніс 463 мільйони доларів, включно з до 75 мільйонів доларів від криптоактиву Aqua1. Ще 336 мільйонів доларів сім'я заробила на мемкоїні $TRUMP, який став одним із найобговорюваніших цифрових активів року.

Крипта принесла Трампам більше, ніж бізнес

Загалом ці 864 мільйони доларів – чистий грошовий дохід, який підтвердили незалежні фінансові експерти, криптоаналітики та бухгалтери, що перевірили відповідність підходу Trump Organization податковим нормам США.

Для порівняння, традиційний бізнес Трампів, а саме гольф-клуби, курорти та ліцензування бренду – приніс лише близько 56 мільйонів доларів. Експерти назвали це "безпрецедентним зсувом" у джерелах доходів сім'ї.

Цікаво, що у 2021 році Трамп різко критикував криптовалюти, називаючи їх "шахрайством" і "загрозою долару США". Та напередодні виборів він змінив позицію і запустив токен World Liberty зі словами: "Це ваш шанс допомогти сформувати майбутнє фінансів".

Криптовалютні активи Трампів: головне