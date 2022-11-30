"Это катастрофа": Twitter продолжает терять доходы от рекламы, несмотря на сезон распродаж

Доходы Twitter от рекламы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) продолжают непрерывно падать. В этих регионах прибыль уже снизилась на 15% год к году, а еженедельные заказы рекламы упали на 49%.

Аналитики отмечают, что ущерб приходится на критический для Twitter период, сочетающий Черную пятницу, Киберпонедельник и чемпионат мира по футболу. Каждый год этот сезон гарантировал рост квартального дохода социальной сети.

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Twitter теряет миллионы долларов прибыли

Собеседник издания Platformer отмечает, что аналитики наблюдают значительное снижение количества рекламных заказов на платформе Twitter. Эксперты обнаружили, что доход в 15,7 миллиона долларов в регионе EMEA уже находится под угрозой, включая 12 миллионов долларов ожидаемых убытков в Великобритании – крупнейшем рынке Twitter в регионе.

Это катастрофа,

– прокомментировал ситуацию один из бывших руководителей социальной сети.

В то же время, масштабы общих потерь на крупнейшем рынке Twitter – в США – Platformer узнать не удалось. Ранее рыночный наблюдатель Media Matters for America заявлял, что соцсеть под руководством Илона Маска уже потеряла половину своих рекламодателей.

По данным Platformer, по состоянию на 22 ноября бренды, связанные с одной из крупнейших в мире рекламных компаний WPP Group, приостановили кампании в странах Африки, Европы, Японии, Южной Кореи и Европы на общую сумму в 1,16 миллиона долларов.

В тот же день в США и Канаде бренды WPP Group приостановили активные кампании общей суммой около 560 тысяч долларов. В то же время, аналитики отмечают, что множество рекламодателей используют Twitter для продвижения конкретных кампаний, поэтому сложно озвучивать прогнозы относительно долгосрочных последствий "рекламной паузы" для соцсети.

Эксперты предполагают, что если Twitter стабилизируется и у рекламодателей появятся новые кампании, которые они захотят запустить на платформе, нынешний кризис компании Илона Маска может завершиться.