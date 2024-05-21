Авиакомпания Ryanair фиксирует рекордную годовую прибыль

Компания Ryanair сообщает об увеличении количества пассажиров на своих самолетах. Благодаря этому, прибыль компании значительно выросла.

Как изменились доходы Ryanair

Европейская компания Ryanair увеличила свой доход за год на 25% – до 13,44 миллиарда евро. Годовая прибыль до марта 2024 года (после налогообложения) выросла на 34% и достигла 1,92 миллиарда евро.

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Такому росту денежных поступлений способствовала оптимизация расходов, подорожание билетов и увеличение количества пассажиров, которые выбирают авиаперевозки. Финансовый директор Ryanair Нила Сорахана сообщила о новой программе, предусматривающей выкуп акций на сумму 700 миллионов евро.

Мы погашали облигации, на конец прошлого года у нас было 1,4 миллиарда наличности брутто на конец прошлого года, и именно поэтому совет директоров теперь уверен, что в дополнение к обычной дивидендной программе, мы сможем вернуть 700 миллионов акционерам,

– сообщает Сорахана.

Как Ryanair восстановила свои мощности

Сейчас показатели компании выше чем до эпидемии Covid. Количество пассажиров за последний год достигла 184 миллиона человек, это на 23% больше чем перед пандемией.

Наши приоритеты были очень важными: восстановить оплату труда наших сотрудников после Covid, обеспечить повышение заработной платы, погасить долг,

– уточняет финансовый директор.

Стоит заметить, что значительно выросли и расходы компании. В частности, операционная часть стала дороже на 24%, а вот цена авиационного топлива увеличилась на 32% (в годовом измерении).