На период блэкаутов: "Приватбанк" запустил льготу для украинского бизнеса
- С 1 февраля 2026 года "Приватбанк" позволит владельцам бизнес-карт Visa и Mastercard одну льготу, однако льготный период продлится всего месяц.
- Также в 2026 году "Приватбанк" внедряет новую тарифную модель для ФЛП, которая отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей, снижает тарифы на платежи в другие банки и уменьшает комиссии за валютные операции.
"Приватбанк" ввел обновление для владельцев бизнес-карт Visa и Mastercard. В феврале они при определенных условиях смогут снимать наличные без комиссий, однако льготный период ограничен во времени.
Какую комиссию для бизнеса отменил "Приватбанк"?
Более доступной сделали услугу, которая упрощает доступ предпринимателей к наличным при оплате товаров бизнес картами, пишет "Приватбанк".
С 1 февраля 2026 года владельцы бизнес-карт Visa и Mastercard смогут снимать наличные без комиссий банка прямо на кассах торговых точек при оплате покупок. Льготное условие будет действовать в течение одного месяца.
Услуга доступна более чем в 200 000 торговых точках по всей Украине, включая крупные розничные сети и АЗС – в частности АТБ, "Сильпо", OKKO и другими. Это одна из крупнейших по покрытию сетей доступа к наличным на рынке. Однако есть некоторые условия:
- Максимальная сумма одного снятия составляет до 6 000 гривен.
- Количество операций по снятию наличных вместе с покупкой – до трех раз в день.
Для предпринимателя важно иметь быстрый доступ к средствам без лишних затрат и потери времени. Именно на это направлена эта инициатива, которая стимулирует более активное использование бизнес-карт в повседневных расчетах,
– отмечает член правления "Приватбанка" Евгений Заиграев.
Обратите внимание! Такой формат ориентирован на типичные потребности малого бизнеса: мелкие закупки, операционные расходы и быстрые расчеты.
Какие еще обновления для ФЛП от "Приватбанка"?
В 2026 году "Приватбанк" вводит масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей. Новая тарифная модель для ФОПов фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии.
Согласно новым правилам, если ФЛП осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 гривен в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 гривен. Речь идет не о промоакции, а о системном решении, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.
Какие комиссии отменят и уменьшат?
Кроме нулевой абонплаты для активных ФЛП банк:
- полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания;
- снижает тарифы на платежи в другие банки;
- уменьшает комиссии за валютные операции.
Что нужно знать клиентам "Приватбанка"?
"Приватбанк" подписал соглашение с ЕИБ и ЕИФ, что предоставит доступ малому и среднему бизнесу к финансированию на сумму до 100 миллионов евро. Соглашение предусматривает портфельную гарантию, которая будет покрывать 30 – 80% суммы отдельного кредита, снижая риски для банка и делая кредитование доступным.
С 1 января 2026 года "Приватбанк" внедрил платную доставку банковских карт в Украине и за рубежом, которая будет стоить 80 гривен с НДС. Выпуск карты "Универсальная" будет бесплатным до 6 штук в год, после чего будет стоить 100 гривен.
С 1 июня 2025 года лимит на переводы составляет 100 тысяч гривен для клиентов низкого и среднего уровня риска, а для клиентов с высоким риском – 50 тысяч гривен. Лимиты не распространяются на платежи за товары, оплату услуг.