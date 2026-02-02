На период блэкаутов: "Приватбанк" запустил льготу для украинского бизнеса

"Приватбанк" ввел обновление для владельцев бизнес-карт Visa и Mastercard. В феврале они при определенных условиях смогут снимать наличные без комиссий, однако льготный период ограничен во времени.

Какую комиссию для бизнеса отменил "Приватбанк"?

Более доступной сделали услугу, которая упрощает доступ предпринимателей к наличным при оплате товаров бизнес картами, пишет "Приватбанк".

С 1 февраля 2026 года владельцы бизнес-карт Visa и Mastercard смогут снимать наличные без комиссий банка прямо на кассах торговых точек при оплате покупок. Льготное условие будет действовать в течение одного месяца.

Услуга доступна более чем в 200 000 торговых точках по всей Украине, включая крупные розничные сети и АЗС – в частности АТБ, "Сильпо", OKKO и другими. Это одна из крупнейших по покрытию сетей доступа к наличным на рынке. Однако есть некоторые условия:

Максимальная сумма одного снятия составляет до 6 000 гривен.

Количество операций по снятию наличных вместе с покупкой – до трех раз в день.

Для предпринимателя важно иметь быстрый доступ к средствам без лишних затрат и потери времени. Именно на это направлена эта инициатива, которая стимулирует более активное использование бизнес-карт в повседневных расчетах,

– отмечает член правления "Приватбанка" Евгений Заиграев.

Обратите внимание! Такой формат ориентирован на типичные потребности малого бизнеса: мелкие закупки, операционные расходы и быстрые расчеты.

Какие еще обновления для ФЛП от "Приватбанка"?

В 2026 году "Приватбанк" вводит масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей. Новая тарифная модель для ФОПов фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии.

Согласно новым правилам, если ФЛП осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 гривен в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 гривен. Речь идет не о промоакции, а о системном решении, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.

Какие комиссии отменят и уменьшат?

Кроме нулевой абонплаты для активных ФЛП банк:

полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания;

снижает тарифы на платежи в другие банки;

уменьшает комиссии за валютные операции.

Что нужно знать клиентам "Приватбанка"?