Яку комісію для бізнесу скасував "Приватбанк"?

Більш доступною зробили послугу, яка спрощує доступ підприємців до готівки при оплаті товарів бізнес картками, пише "Приватбанк".

Дивіться також Як зробити електронний підпис у Приват24 – покрокова інструкція

З 1 лютого 2026 року власники бізнес-карток Visa та Mastercard зможуть знімати готівку без комісій банку прямо на касах торгових точок під час оплати покупок. Пільгова умова діятиме упродовж одного місяця.

Послуга доступна більш ніж у 200 000 торгових точках по всій Україні, включно з великими роздрібними мережами та АЗС – зокрема АТБ, "Сільпо", OKKO та іншими. Це одна з найбільших за покриттям мереж доступу до готівки на ринку. Проте є деякі умови:

Максимальна сума одного зняття становить до 6 000 гривень.

Кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою – до трьох разів на день.

Для підприємця важливо мати швидкий доступ до коштів без зайвих витрат і втрати часу. Саме на це спрямована ця ініціатива, яка стимулює активніше використання бізнес-карток у повсякденних розрахунках,

– зазначає член правління "Приватбанку" Євген Заіграєв.

Зауважте! Такий формат орієнтований на типові потреби малого бізнесу: дрібні закупівлі, операційні витрати та швидкі розрахунки.

Які ще оновлення для ФОПів від "Приватбанку"?

У 2026 році "Приватбанк" запроваджує масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців. Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.

Згідно з новими правилами, якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 гривень на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 гривень. Ідеться не про промоакцію, а про системне рішення, яке закладається в довгострокову тарифну політику банку.

Які комісії скасують і зменшать?

Окрім нульової абонплати для активних ФОПів банк:

повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування;

знижує тарифи на платежі в інші банки;

зменшує комісії за валютні операції.

Що треба знати клієнтам "Приватбанку"?