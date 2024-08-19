Госбюджет пополнился почти на 1,5 миллиарда гривен благодаря приватизации
Источник:Алексей Мовчан
Фонд госимущества Украины в течение семи месяцев 2024 года обеспечил поступления в бюджет в размере почти 1,5 миллиарда гривен от продажи государственных объектов. В частности, в июле в государственный бюджет поступило 399,04 миллиона гривен от приватизации.
Сколько объектов приватизировал ФГИУ
С 1 января по 31 июля 2024 года Фонд государственного имущества Украины добавил 235 новых объектов в список малой приватизации. В то же время ФГИУ исключил из списков приватизации 321 объект.
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На конец июля 2024 года в списке малой приватизации осталось 1 367 объектов. В июле было принято 31 решение о приватизации таких объектов.
По большой приватизации, за этот же период Фонд принял решение о продаже двух объектов: государственной доли в размере 66,65% в компании "Инвестиционный союз "Лыбидь" и единого имущественного комплекса гостиницы "Украина".
В июле 2024 года было продано 19 объектов, поэтому общее количество приватизированных объектов с начала года составляет 234.
Обратите внимание! С 1 января по 31 июля 2024 года государственный бюджет Украины получил 1 449 705 191,09 грн от приватизации государственного имущества.