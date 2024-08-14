Почему будет происходить разделение

Ранее Google был признан монополистом в сфере текстовой рекламы и области онлайн-поисков. Минюст США обеспокоен будущим развитием этой компании.

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Сейчас американское правительство рассматривает раздел компании как один из вариантов развития событий. В таком случае, план будет таков:

продаже будут подлежать операционная система Android и веб-браузер Google Chrome;

также реализовать могут платформу AdWords через которую продается контекстная реклама.

Минюст рассматривает и другой план. Речь идет о том, что Google обяжут делиться с конкурентами дополнительными данными. Таким образом, удастся избежать значительного преимущества одной компании во многих отраслях, в частности, в сфере искусственного интеллекта.

Решение о разделении Google пока не принято. Продолжается судебный процесс.

Американское правительство должно предложить свои варианты урегулирования конкуренции в указанной отрасли. Утверждать решение будет судья Амит Мехта, который уже рассматривал антимонопольное дело против Google.

Обратите внимание! Если распад Google состоится, он будет крупнейшим за последние почти 50 лет – со времени ликвидации AT&T.