Приватизация идет полным ходом: сколько миллионов заработали за прошедшую неделю

Фонд госимущества активно проводит приватизационные аукционы. Они пользуются большой популярностью, которая приносит в казну государства миллионы гривен.

Прошедшая неделя государственных аукционов прошла достаточно "жарко". На торгах удалось выручить десятки миллионов гривен.

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Успешная неделя аукционов

Как сообщили в Фонде госимущества, с 17 по 21 июля сумма победных ставок приватизационных аукционов составила 37,6 миллионов гривен. В общей сложности было проведено 8 аукционов, в которых приняли участие более 40 участников. Благодаря конкуренции начальная цена активов на ходе торгов выросла в 24 раза.

Наибольший спрос имела приватизация недвижимости. Среди активов находились объекты во Львовской, Кировоградской и Черниговской областях. Также с молотка продали админздания в Ровенской и Николаевской областях.

Больше всего участников соревновалось за комплекс зданий с теплицами на Львовщине. Стартовая цена составляла 2 тысячи гривен. В результате конкуренции 15 участников объект продали за 25 миллионов гривен.

31 августа и 1 июля Фонд госимущества проведет 16 приватизационных аукционов. Среди крупнейших объектов продаж будут Новоселковский спиртзавод, Нигинский карьер, государственные пакеты акций АО "Смолы" и АО "Укрнефтепродукт", а также Полтавский комбинат хлебопродуктов.