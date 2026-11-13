Apple в центре теневого бизнеса: БЭБ изъяло более 100 тысяч гаджетов
В этом году детективы Бюро экономической безопасности изъяли с теневого рынка более 101,5 тысячи единиц техники и электроники общей стоимостью почти 376 млн грн. Больше всего среди них оказалось устройств Apple и аксессуаров к ним.
Какую технику изымают с теневого рынка
Масштабы теневого бизнеса уже значительно превысили прошлогодние показатели – в этом году стоимость изъятых товаров достигла 376 миллионов гривен, пишет БЭБ.
Из общего количества устройств, изъятых за десять месяцев, более 75,4 тысячи приходится на продукцию Apple и аксессуары к ней. В частности, детективы изымали:
- мобильные телефоны;
- ноутбуки и планшеты;
- смарт-часы и наушники;
- аксессуары к устройствам.
Также среди изъятого имущества были смартфоны других производителей, телевизоры, мониторы, игровые консоли, 3D-принтеры, компьютерные комплектующие и бытовая техника известных брендов.
Для сравнения: за весь 2025 год БЭБ изъяло более 28,9 тысячи единиц техники и электроники на сумму 374,3 миллиона гривен. То есть всего за десять месяцев 2026 года количество изъятого имущества превысило показатель предыдущего года более чем в три раза.
Как работают схемы теневого бизнеса
В БЭБ отмечают, что основное внимание детективов сосредоточено на выявлении нескольких распространенных нарушений:
- Незаконного ввоза техники в Украину;
- Нелегальной реализации электроники;
- Занижения таможенной стоимости товаров;
- Уклонения от уплаты налогов.
Такие схемы дают нелегальным продавцам ценовое преимущество перед компаниями, работающими официально. Легальный бизнес уплачивает налоги и таможенные сборы, тогда как участники теневого рынка могут избегать этих расходов и предлагать покупателям более низкие цены.
Сколько денег удалось вернуть в бюджет
По результатам расследований в течение десяти месяцев 2026 года семь уголовных дел были переданы в суд. Кроме того, в бюджет было возмещено 80,2 миллиона гривен нанесенного ущерба.
Это в 2,2 раза больше, чем за весь 2025 год.