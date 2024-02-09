Популярность Hermes: как меняет финансовый мир сумка Birkin

Сумочка Birkin давно стала желанной вещью для многих модниц. Несмотря на ее цену, желающих купить такой аксессуар достаточно, более того существует очередь на несколько лет вперед

Какое решение приняли в Hermes

Люксовый бренд анонсировал повышение цен. Этому предшествовали значительные продажи в конце 2023 года.

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Именно из-за значительного роста спроса, Hermes опередил всех своих конкурентов на рынке люксовых брендов. Аналитики ожидали увеличения продаж на 14%, однако, они повысились аж на 17,5%.

Исполнительный председатель правления Hermes Аксель Дюма рассказал, что за октябрь по декабрь 2023 года компания получила прибыль 3,36 миллиарда евро. При этом, причиной повышения цен на продукцию является именно удорожание материалов и самого процесса производства.

В прошлом году в Hermes тоже повышали цены. Тогда показатель роста составил 7%. Исключением стал лишь рынок США, там цены увеличились на 3%.

Какие бренды конкурируют с Hermes

, что руководство Hermes пообещало выплатить премию 4 тысячи евро своим 22 тысячам сотрудников.

Бренды, которые принадлежат к LVMH также подняли свои цены. В частности сумочки Chanel стали стоить гораздо больше, однако на вторичном рынке они продаются меньше.

Louis Vuitton все еще не может похвастаться значительными продажами этого аксессуара по цене дороже 4 тысяч евро. Можно уверенно заявить, что желанная многими Birkin за 10 тысяч долларов успешно реализуется потому, что на ее потенциальных покупателей сильно не влияет ухудшение экономических условий.

К LVMH относятся такие бренды, как Chanel, Dior и Louis Vuitton.